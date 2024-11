Ricardo Peralta: ¡Temen lo peor! Tras abucheo y crisis de ansiedad, sus familiares y amigos están preocupados

La semana pasada te dimos a conocer, en una entrevista que nos dio su mejor amigo César Doroteo, que Ricardo Peralta iba a terapia tras el daño psicológico por los ataques que ha recibido por su participación en La casa de los famosos.

El pasado lunes la bomba estalló cuando, al asistir a la premiere de la película Wicked en el Auditorio Nacional, se llevó una gran cantidad de abucheos, rechiflas e insultos. Esto provocó que le diera una crisis de ansiedad.

Hablamos con un amigo de él y nos sorprendió al contarnos que la situación es muy grave, pues Ricardo ha dicho que está muy mal. Incluso su familia ha tomado acciones para protegerlo. Esto nos contó:

Era el primer evento público multitudinario al que iba Ricardo tras su paso por LCDLFM y jamás se imaginó la respuesta de la gente. Y es que se juntaron dos situaciones: Por un lado, la gente lo sigue rechazando por su comportamiento en el reality. Por otro, se le ocurrió llegar a ese evento en el cual las estrellas principales eran Ariana Grande y Danna y, curiosamente, se ha burlado de las dos en sus videos. A la primera la criticó diciendo que ya se veía como Ninel Conde. De la segunda, dio a entender que tenía que regalar boletos para llenar sus conciertos. Los fans de ellas y la gente en general no se quedaron con las ganas de mostrarle que no era bienvenido”. Amigo de Ricardo Peralta “Fue terrible lo que ocurrió en el evento de Wicked.y jamás se imaginó la respuesta de la gente. Y es quePor un lado,su comportamiento enPor otro,el cualy, curiosamente, se ha burlado de las dos en sus videos.Los fans de ellas y la gente en general no se quedaron con las ganas de mostrarle que no era bienvenido”.

“Ricardo se quedó un tiempo asimilando la situación. No sé si entró a la sala o ya no, pero después de un rato salió llorando del Auditorio. Llegó a su casa y le entró una crisis de ansiedad en la que no podía controlar el llanto y la angustia. Fue un momento terrible. Su novio Charly, con quien vive, tuvo que controlarlo. Estaba muy mal Ricardo”.

Tras ello, Ricardo publicó que promover el hate podía ser muy dañino para la mente de alguien y que estaba en terapia. Que el miércoles que tuviera su sesión los platicaría con su psicóloga. Que le tocaba ser fuerte y continuar con el acompañamiento y con su círculo de apoyo y confianza. Al día siguiente escribió que no daba entrevistas y que pedía que dejaran de pasar su teléfono e intentar comunicarse con él o con su familia. Que cuando estuviera listo lo haría saber en sus redes sociales.

Nuestra fuente nos contó: “La familia y los amigos de Ricardo estamos muy preocupados. En estas crisis Ricardo ha comentado que ya no puede. Que ya no puede continuar. Con esto nos ha angustiado horrible. Tememos que pueda tomar una decisión extrema”. Amigo de Ricardo Peralta

Ricardo Peralta: ante los abucheos y el hate podría tomar una decisión fatal, familiares y amigos temen por él

Al cuestionarle a su amigo acerca de qué cree que pueda ser capaz Ricardo, nos dijo:

“Él es una persona fuerte, pero tiene una gran sensibilidad. Y uno nunca sabe hasta dónde puede llegar alguien en un momento de incertidumbre y angustia”. Amigo de Ricardo Peralta

Además, nos reveló si la familia del exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ ha tomado cartas en el asunto:

Ricardo vive con su novio Charly, pero es tal el miedo que tienen, que la mamá de Ricardo ha venido a estar con él para acompañarlo cuando no está Charly ni ninguno de sus amigos para que no esté solo y que en su depresión no cometa alguna acción que no deba”. Amigo de Ricaro Peralta “Sí.Charly, perocuando no está Charly ni ninguno de sus amigos para que no esté solo y que en su depresión no cometa alguna acción que no deba”.

Nuestra fuente pidió al público: “Ricardo es una gran persona. Es bueno, noble, divertido, inteligente. Ayuda a su familia económicamente. Como todos, tenemos nuestros errores y aunque él la ha regado muy feo, es momento de poner un alto a este hate hacia él”, finalizó.

Ricardo Peralta: el influencer y exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ envuelto en polémicas

En LCDLFM se le criticó por su actitud soberbia y protagonizar un pleito con Gala Montes y Briggitte Bozzo por una broma que hicieron de sacar el colchón de Sian Chiong.



y protagonizar un pleito con Gala Montes y Briggitte Bozzo El mayor rechazo de la gente hacia él fue cuando, en un posicionamiento acusó a un conductor de Hoy de homofóbico. Esto provocó que miles de personas lo dejaran de seguir en su cuenta de Instagram, la cual quedó suspendida temporalmente por tantos reportes recibidos. Personas de la comunidad LGBTQ+ se pronunciaron en su contra y subrayaron que él no los representaba.

Hizo comentarios de los premios Miaw asegurando que ya nadie los veía. Y MTV lo vetó.



asegurando que ya nadie los veía. Y Se viralizaron unos videos en los que criticaba el físico de Ariana Grande e insinuaba que Danna no vendía boletos para sus presentaciones.

