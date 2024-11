Ricardo Peralta sigue lidiando con las consecuencias de ‘LCDLFMX’, revela su amigo César Doroteo

Ricardo Peralta saltó a la fama con su canal de YouTube ‘Pepe y Teo’, en el que hizo una dupla muy exitosa con César Doroteo. Sin embargo, él y el canal también se vieron afectados por lo dañada que resultó la imagen de Ricardo en ‘La casa de los famosos’.

Hace unos días, en TVNotas nos encontramos al famoso youtubero César Doroteo, compañero del canal y mejor amigo de Ricardo, y nos contó cómo va su compañero: “Somos amigos desde hace 15 años. Ha estado en mis momentos más alegres y los más complicados, y no puedo dejar de apoyarlo ahora. Ahí vamos, poco a poco, de la mano”.

“Todo el tiempo estamos en comunicación. Le reitero que un proyecto no define a nadie y seguimos con nuestro canal. Lo veo con ganas de trabajar”

Ricardo Peralta está arrepentido de lo que hizo en ‘La casa de los famosos México’

¿Realmente se encuentra arrepentido por lo que hizo? “Sí, genuinamente. Sale adelante con el apoyo de nosotros. Incluso en los videos y sus redes se ve triste. No es algo que oculte. Sigue triste y se encuentra reflexionando. Toma terapia con una psicóloga. Es su tercera semana y lleva varios pasos para asimilar todo, crecer y aprender de esta lección que le dejó La casa. Yo le ayudo anotando cosas que va a decirle a la psicóloga. Sale poco a poco. He pedido en mis redes que, si hay gente que quiere a Ricardo, le den amor y le dejen un mensaje bonito”.

César Doroteo también se vio afectado por esta situación

César nos dijo cómo fue para él: “Cuando Ricardo no estaba, la gente decidió ir con las personas más cercanas a él para cuestionarnos y a decirnos lo que pensaban de mi mejor amigo. Fue pesado, porque lo que sucedía en LCDLFM no era mío. Yo no sabía por qué me pedían explicaciones cuando somos dos entes diferentes. Dos cabezas distintas. Cuando él salió de La casa se fue todo hacia él. Con el tiempo se desvanece esta ola de odio”.

Nos confesó que mucha gente le pidió desligarse de Ricardo: “No lo pensé ni un momento. Sí hubo declaraciones desafortunadas y desatinadas de él en La casa, pero es mi amigo y no puedo deslindarme de él”.

Y reconoce que sí le perjudicó en su canal: “Me afectó en lo laboral, pero hemos salido muchas veces de esto y no le voy a soltar la mano. Ricardo no ha recuperado los seguidores que perdió. Es raro, sube y baja. No sé cómo la gente lo está percibiendo. En nuestro canal pasa lo mismo. De repente suben 2 mil, bajan mil. Como que está insegura la gente de si regresan o no con nosotros o si les cae bien o no (Ricardo). Hay mucha gente que empieza como ‘ya se les acabó el teatrito’. Pero creo que estamos bien. Son situaciones que suceden. Nos hemos sabido levantar de muchas situaciones y esta vez no será la excepción”, finalizó.

Ricardo Peralta es abucheado en la premier de ‘Wicked’

Tras las declaraciones de César Doroteo, Ricardo Peralta vivió un momento sumamente tenso en la reciente premier de ‘Wicked’ en México. Durante su paso por la alfombra amarilla, fue abucheado por el público. Los presentes lo insultaban y le decían cosas como “Fuera Ricardo” y “Nadie te quiere”.

Tras lo sucedido, el influencer manifestó, a través de redes sociales, que toda esta situación lo había afectado, pero que trataría de reponerse con ayuda de su círculo cercano y su psicóloga.

Pese a esto, el creador de contenido señaló que había sufrido una fuerte crisis de ansiedad. Hasta el momento, no se sabe cómo se encuentra actualmente, pues, tras este anuncio, no ha vuelto a usar sus redes sociales.

