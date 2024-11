Ricardo Peralta en Wicked: Maryfer Centeno analiza su reacción tras ser abucheado y preocupan sus hallazgos

Ricardo Peralta, influencer mexicano y exparticipante de realities como ‘MasterChef Celebrity’ y ‘La casa de los famosos México'; el pasado 11 de noviembre, se convirtió en el centro de atención tras ser abucheado durante la alfombra amarilla de la premier de la película “Wicked” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

La presencia de Peralta en el evento, que contó con la asistencia de las estrellas de Hollywood Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jonathan Bailey, generó una reacción negativa por parte del público, que expresó su descontento a través de gritos y abucheos.

La antipatía hacia Ricardo Peralta no surgió de la noche a la mañana. El influencer también conocido como ‘Torpecillo’ había generado controversia en el pasado con comentarios despectivos sobre la apariencia física de Ariana Grande y la carrera de Danna, realizados en su canal de YouTube. Estas declaraciones, sumadas a su comportamiento dentro ‘La casa de los famosos México’, como su distanciamiento de Karime Pindter y otros comentarios desafortunados, consolidaron su imagen como una de las figuras menos queridas en plataformas digitales.

Así habló Ricardo Peralta de Ariana Grande en el pasado:

Ricardo Peralta escudándose en que Ari "no apoya el bullying ni acoso", ya se le olvidó que habló y se burló del físico de ella públicamente? 🙂‍↕️

El incidente se volvió viral rápidamente, inundando las redes sociales durante toda la tarde y noche. La repercusión fue tal que incluso la grafóloga Maryfer Centeno analizó el video del momento en que Peralta fue abucheado, destacando la tensión y el estrés reflejados en su lenguaje corporal

Según la especialista, la situación pudo haber generado un gran impacto emocional en el influencer, incluso desencadenando problemas de salud mental como ansiedad o baja autoestima.

“Creo que esto puede afectar la autoestima de cualquier persona, te puede generar hasta ansiedad social, en el peor de los casos, ansiedad, el miedo a que te vuelva a pasar”, aseguró Centeno.

Finalmente, la grafóloga Maryfer Centeno coincidió en que la reacción del público hacia Ricardo Peralta pudo estar influenciada por su comportamiento en “La casa de los famosos México”. Sin embargo, la especialista hizo un llamado a la reflexión, señalando que si bien Peralta no fue el participante más querido, nadie debería celebrar este tipo de situaciones.

“Creo que Ricardo Peralta es una persona que seguramente va a salir adelante, creo que es una situación muy complicada. Pienso que no debería de alegrarnos absolutamente a nadie una situación así, es muy triste verlo así y entiendo que en ‘La casa de los famosos’ no fue la persona más simpática del mundo, pero esto, no sé, qué complicado”.