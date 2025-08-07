Ricardo Peralta revive drama del colchón tras escándalo de Ninel Conde en La casa de los famosos México

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 no solo está llena de retos, gritos y tensiones. También ha servido como espejo para que exhabitantes revivan viejos dramas. Uno de ellos fue Ricardo Peralta, quien no dudó en reaccionar al más reciente conflicto entre Ninel Conde y Alexis Ayala a quién acusaron de ser violento con las mujeres en el reality y él respondió señalando a la actriz de usar indebidamente la bandera feminista.

Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron una discusión durante la prueba de conectados / Captura de pantalla

¿Por qué pelearon Ninel Conde y Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México?

El enfrentamiento sucedió en el baño de La casa, durante una prueba por el presupuesto semanal. Los participantes, entre ellos Ninel Conde, Alexis Ayala, Abelito y Elaine Haro, debían coordinarse para cumplir con una tarea bajo presión. Fue entonces cuando Alexis Ayala soltó un seco “quítate” dirigido a Elaine Haro, lo que desató la molestia de Ninel Conde.

Aunque Alexis intentó explicar su tono y dijo que no tuvo mala intención, Ninel no quedó satisfecha y lo acusó de ser violento con las mujeres de La casa. Alexis reconoció que no fue la manera de dirigirse a Elaine, pero en ningún momento ha cruzado la línea con ninguna de las mujeres, por lo que incluso trató de arreglar la situación, pero Ninel Conde le pidió que le diera su espacio.

Ninel Conde y Alexis Ayala durante la prueba de conectados / Captura de pantalla

Shiky, otro habitante, trató de mediar entre los dos, argumentando que el estrés del juego los tenía a todos alterados. “Ayer Facundo me dijo ‘aparta’, hoy Dalilah me ha dicho ‘estaba ahí’. Todos estamos sensibles… pero no es en plan mal”, explicó.

Sin embargo, el “Bombón asesino” no cedió fácilmente y dejó claro que no tolerará ese tipo de actitudes, menos hacia Elaine. El tema se mantuvo encendido todo el día, incluso cuando los demás intentaron bajarle el tono. Pero lo que nadie esperaba era que este episodio trajera a la memoria un momento viral de la temporada anterior.

Ninel Conde asegura que cuando te asustan liberan cortizol / Redes sociales

¿Por qué Ricardo Peralta se comparó con Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México 2025'?

La situación viral entre Ninel Conde y Alexis Ayala desató una ola de emociones y un enfrentamiento que marcó la jornada. Ricardo Peralta, quien vivió una situación similar en 2024, no dejó pasar la oportunidad de bromear al respecto en redes.

“Sí soy Ninel Conde”, escribió Ricardo en su cuenta de X (antes Twitter), haciendo alusión a cómo él también explotó ante lo que, en apariencia, parecía una situación inofensiva.

Pero lo curioso no acaba ahí: ambos dramas ocurrieron exactamente un 6 de agosto, y en redes aseguran que ya es una fecha maldita para la armonía dentro de La casa de los famosos. De hecho, en la segunda temporada, ese mismo día se rompieron alianzas importantes… tal como parece estar ocurriendo en esta edición.

¿Cómo fue la polémica de Ricardo Peralta y el colchón en ‘La casa de los famosos México 2024'?

Para los fans de La casa de los famosos México 2025, el nombre de Ricardo Peralta está inevitablemente ligado a una de las escenas más intensas de la edición 2024: la broma del colchón que salió mal.

Todo ocurrió cuando los integrantes del cuarto Mar, a modo de broma, sacaron el colchón de Sian Chiong, quien era aliado cercano de Peralta. Al enterarse, Ricardo estalló contra los autores de la broma: “¿Están orgullosas de lo que hicieron?”, reclamó indignado, en una escena que se volvió viral. Adrián Marcelo se le fue con todo a Gala Montes y Brigitte Bozzo.

El drama escaló rápidamente cuando otros habitantes intervinieron, aunque no pasó a mayores. No obstante, dejó una marca en la memoria colectiva del reality. Ahora, al ver a Ninel Conde vivir un momento parecido por un “quítate”, Ricardo no pudo evitar la comparación. “Hoy hace un año fue lo del colchón jiji y hoy mi Ninel se puso locochona con Alexis por decirle a Elaine ‘quítate’”, escribió entre risas en X.