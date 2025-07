La casa de los famosos México: Alexis Ayala ¿entra o no? Él rompe el silencio

“Tengo que cuidar muchas condiciones por el infarto que tuve y porque no tengo tiroides. Debo tomar anticoagulante y medirme la presión”, dijo Alexia Ayala al ser cuestionado de su posible ingreso a ‘La casa de los famosos México’.

Muchos portales de internet ya dan por un hecho que Alexis Ayala (59 años) formará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos México.

Por ello, le preguntamos al respecto y nos contó cómo van las negociaciones.

¿Alexis Ayala entrará a la nueva temporada de La casa de los famosos México?

“Hay cosas que no dependen de mí. No sé qué vaya a pasar. Te lo digo honestamente. Todavía falta un tiempo. Hay mánagers, cuestiones que se tienen que terminar de arreglar. Es la primera vez que estoy abierto a participar en un reality”.

“Mi carrera empezó desde las fotonovelas y radionovelas. He hecho de todo, menos realities. El único semireality que hice fue Hoy soy el chef, con mi esposa. Me encantó participar. Es una competencia maravillosa. Vamos a ver qué sucede con La casa”.

“Las negociaciones con la producción las hacen mis mánagers, no yo. Nada más me dicen: ‘Hay estires y aflojes’. Yo tengo que cuidar muchas condiciones, por el infarto que tuve en 2018 y porque no tengo tiroides. Ahí es donde se tienen que cuidar las cosas”.

“Tendría que entrar con una serie de cuidados que son importantes. Son los que tengo en mi día a día. Tengo que tomar mi anticoagulante, checar mis cosas, a veces medirme la presión”.

¿Alexis Ayala entraría a pelear a La casa de de los famosos México?

Sobre qué podríamos descubrir de Alexis Ayala en el reality, afirmó: “Me conocerían realmente. La gente sabe lo que he hecho en la tele, los villanos. Ahora podrían ver al ser humano, lo que conoce mi esposa, mis hijas, mi madre”.

“A veces soy explosivo, pero depende. Prefiero evitar los conflictos. Soy muy frontal. Lo que me hace enojar es que me mientan, que me quieran ver la cara de tonto, y la gente poco agradecida. Eso no va conmigo”.

¿A Alexis Ayala le da miedo que lo funen si entra a ‘La casa de los famosos México?

Finalmente, nos expresó si le importa el hate que podría recibir en redes sociales, como ocurrió con algunos participantes de la temporada pasada: “No me preocupa.

Aún no estoy adentro. Llevan 26 años invitándome desde que era Big Brother”. Lo que sí dejó en claro es que no le preocupa que lo ‘funen’: “De por sí me critican toda la vida. Soy público”.

¿Qué ha hecho en su carrera Alexis Ayala?

Debutó en 1989 en la telenovela Cuando llega el amor. La popularidad le llegó en 1992, como uno de los protagonistas de Baila conmigo.

Ha estado en muy importantes proyectos como: Los parientes pobres, Agujetas de color de rosa, Tres mujeres, Así son ellas, Yo amo a Juan Querendón, Juro que te amo, Mujeres de negro, Amar a muerte, Si nos dejan, Pienso en ti y La historia de Juana, entre otros.

Fue fundador y miembro de Solo para mujeres, concepto que revolucionó los espectáculos en México.

Ha participado en más de 10 películas, entre las que se incluyen Fantasías y Divina confusión.

