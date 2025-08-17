Priscila Valverde y Abelito: cuánto miden los participantes de La casa de los famosos México 2025

En La casa de los famosos México 2025, dos participantes han captado la atención del público por una particularidad que no tiene que ver con estrategias de juego ni con polémicas, sino con una diferencia física imposible de pasar por alto. Abelito y Priscila Valverde han generado múltiples reacciones en redes sociales debido a su marcada diferencia de estaturas, algo que los televidentes han comentado desde los primeros días de convivencia.

La curiosidad aumentó luego de que Priscila, conocida por su trayectoria en certámenes de belleza, resultara ser una de las mujeres más altas de la casa, mientras que Abelito, influencer de talla pequeña, destaca por su baja estatura. Esta diferencia se hizo aún más evidente en el momento en que la modelo ganó el beneficio de cenar con el último habitante en integrarse al reality, quien fue presentado de manera espectacular: Abelito, apareciendo en el patio dentro de una bola disco durante la gala de presentación.

Priscila Valverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Cuál es la estatura real de Priscila Valverde habitante de La casa de los famosos México 2025?

Priscila Valverde representó al estado de Guerrero en Miss Universo México 2024 y ha participado en distintos eventos de modelaje a nivel nacional e internacional. Según la propia Priscila, su estatura es de 1.80 metros, aunque diversas versiones apuntan a que en realidad podría medir 1.83 metros, lo que le ha permitido sobresalir en la pasarela y en sesiones fotográficas.

Su presencia en La casa de los famosos México ha reforzado la percepción de que es una de las concursantes más imponentes físicamente. En las tomas grupales del programa, su altura destaca claramente, generando comentarios entre sus compañeros y en redes sociales. La modelo ha sabido aprovechar este rasgo distintivo como parte de su imagen dentro del reality, manteniendo el interés del público tanto por su físico como por su participación estratégica en la competencia.

El equipo de Priscila Valverde rompió el silencio por supuestos ataques contra la ex reina de belleza / Captura de pantalla

¿Cuánto mide y pesa Abelito, participante de La casa de los famosos México 2025?

Abelito, cuyo nombre completo es Abel Sáenz R., decidió responder directamente a la pregunta que muchos se hacían desde que ingresó al reality: su estatura y peso reales. En un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, el influencer mostró cómo primero se subía a una báscula, registrando un peso de 28 kilos con 400 gramos. Posteriormente, reveló que mide exactamente 1.14 metros, información que él mismo confirmó con su característico estilo frente a la cámara.

Para sus seguidores, esta transparencia resolvió una duda frecuente, ya que Abelito compartió la información de manera directa y sin filtros. Su complexión física lo convierte en uno de los participantes más fácilmente reconocibles dentro de la casa y ha sido un elemento que, según redes sociales ha dado vida al reality.

Abelito contó cuando cochó un carro por culpa de una protesis / Facebook

¿Quiénes son Priscila Valverde y Abelito, habitantes de La casa de los famosos México 2025?

Priscila Valverde es modelo originaria de Acapulco, Guerrero, que ha ganado reconocimiento principalmente por su participación en certámenes de belleza. Con 25 años, Priscila destacó como representante de Guerrero en el certamen Miss Universo México 2024, donde su estatura y elegancia la hicieron sobresalir. Además de su trayectoria en el mundo del modelaje, ha construido una base sólida de seguidores en redes sociales. Su ingreso a La casa de los famosos México 2025 la ha colocado bajo los reflectores, donde compite y convive con otros famosos en busca de conquistar el reality.

Por otro lado, Abelito, cuyo nombre completo es Abel Sáenz R., es un creador de contenido e influencer conocido por su estilo auténtico y su participación en diversas plataformas digitales. A diferencia de Priscila, Abelito destaca por su baja estatura y su peso ligero, características que ha mostrado con transparencia en sus redes sociales. Su llegada al reality causó sorpresa y expectación, especialmente por la forma en que fue presentado durante la gala. Ambos participantes se han convertido en figuras muy comentadas, no solo por su presencia física, sino también por su manera de interactuar y desenvolverse dentro del programa.

