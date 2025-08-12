Este 11 de agosto, se lleva a cabo la tercera prueba por el liderazgo en ‘La casa de los famosos México’. En medio de la incertidumbre por saber quién se convertirá en el líder de la semana, se asegura que Shiky y Priscila Valverde, quienes quedaron de finalistas, hicieron trampa.

Prueba del líder en LCDLFMX3 / Redes sociales

Te podría interesar: La casa de los famosos México: Ninel Conde acusa al ‘team Noche’ de manipular al público para difamarla

¿Quiénes quedaron finalistas en la tercera prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Los 13 habitantes que quedan en ‘La casa de los famosos México 2025’ participaron en una dinámica llamada ‘Sirenas y tritones’. El juego se dividió en cuatro rondas:

Primera ronda: Alexis Ayala, Abelito, Guana y Aldo de Nigris

Segunda ronda: Aaron Mercury, Shiky y Facundo

Tercera ronda: Mar Contreras, Dalilah Polanco y Priscila Valverde

Cuarta Ronda: Elaine Haro, Mariana Botas y Ninel Conde

Cada participante tuvo que usar una cola de sirena y arrastrarse por un camino hasta llegar a la meta. Una vez allí, tenían que soplar tres pelotas a tres agujeros. El primero en lograrlo, se volvería finalista.

Tras mucho esfuerzo y tensión, los finalistas fueron:

Aldo de Nigris

Shiky

Priscila Valverde

Mariana Botas

Será hasta la gala de este 11 de agosto que los cuatro famosos competirán para saber quién es el líder de la semana. Aquel que lo logre, gozará de los siguientes privilegios:

Inmunidad en las nominaciones de esta semana

Hacer uso de la suite junto con un acompañante

Sacar a un participante de la placa de nominación (siempre y cuando conserve el beneficio en el duelo por la salvación)

Prueba del líder en LCDLFMX3 / Redes sociales

No te pierdas: ¿Adrián Marcelo no era el único? Habitante de ‘La casa de los famosos México’ ¡recibe sus churros!, aseguran

¿Shiky y Priscila Valverde hicieron trampa en la prueba del líder de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En medio de la espera por saber quién se convierte en el nuevo líder de ‘La casa de los famosos México 2025’, algunos fans han detectado que, presuntamente, Shiky y Priscila habrían hecho trampa durante el juego.

En el caso de la modelo, habría estirado la mano más allá de la línea permitida para recoger una pelota. Si bien la jefa especificó que podían hacer esto, siempre y cuando la bola se acercara a ellos, en las imágenes se vería que Priscila la agarró con su mano, en lugar de regresarse y buscar una de las que se encontraba a su alrededor.

En tanto que Shiky habría lanzado dos de sus pelotas fuera del límite establecido. Los usuarios mencionaron que, cuando ‘el Guana’ hizo esto, le anularon el tiro, mientras que al español simplemente se lo habrían dejado pasar.

Todo esto ha causado mucha indignación en redes sociales y hasta han comenzado a exigir que se realice de nuevo la prueba o que los famosos queden fuera del último duelo por el liderazgo. Hasta el momento, ‘la Jefa’ o la producción no se han pronunciado acerca de esto.

Se supone que la pelota debe ir detrás de la línea blanca para poder soplar y el Shiky siempre con la poleta despues de la linea blanca, por poco estira las manos y las pone allá mismo 🙄😒#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/h24FmvNDsl — Anxiety (@andrescaceress1) August 11, 2025

¿Dónde y cuando ver la prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La prueba final para dictaminar al nuevo líder de la semana en ‘La casa de los famosos México 2025’ se realizará durante la gala de este 11 de agosto. Iniciará a las 10 pm y se podrá ver por el Canal 5, así como en la plataforma de VIX.

Muchos fanáticos del reality han expresado su deseo de que Aldo de Nigris se corone como el nuevo líder de ‘La casa’, ya que, además de las supuestas trampas de Shiky y Priscila, el sobrino de Poncho de Nigris pertenece al ‘cuarto Noche’, que se está posicionando como uno de los favoritos.

Los habitantes del ‘cuarto Noche’ son:

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Mar Contreras

El Guana

Abelito

Aarón Mercury

Mira: La casa de los famosos México 2025: Adrián di Monte se convierte en eliminado de la noche