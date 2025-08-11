La casa de los famosos México: Ninel Conde acusa al ‘team Noche’ de manipular al público para difamarla

Ninel Conde continúa afectada por el carrito que llegó hace unos días en ‘La casa de los famosos México 2025’. Con gritos advirtieron a Elaine Haro y Mariana Botas que se alejaran de ella. Tras mucha reflexión, la actriz habría concluido que la culpa de todo sería de los integrantes de ‘cuarto Noche’. ¿ Por?

Ninel Conde seria / Redes sociales

Échale ojo: Ninel Conde rompe en llanto en La casa de los famosos México, ¿porque se la acabó Alexis Ayala?

¿Quiénes son los integrantes del ‘cuarto Noche’ de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Como se sabe, para esta temporada de ‘La casa de los famosos México’, las habitaciones se dividieron en ‘Día’ y ‘Noche’. Así está actualmente la distribución de los cuartos:

Cuarto Día

Elaine Haro

Mariana Botas

Dalilah Polanco

Facundo

Shiky

Priscila Valverde

Ninel Conde

Cuarto Noche

Mar Contreras

Alexis Ayala

José Luis Rodríguez ‘el Guana’

Aarón Mercury

Abelito

Aldo de Nigris

En días recientes, Ninel Conde tuvo una fuerte discusión con Alexis Ayala por la forma en la que este último le habló a Elaine durante la prueba por el presupuesto. La llamada ‘Bombón asesino’ acusó al actor de no respetar a las mujeres, lo que acrecentó más la división entre ‘Día’ y ‘Noche’.

Incluso, la cantante confrontó a Ayala durante el posicionamiento, diciéndole que no le gustaban sus actitudes, principalmente, contra la mujer. Ante esto, el actor simplemente se limitó a decir que “buscaría algo de valor” en sus comentarios y le pidió que no reflejara su “debilidad en él”.

Para muchos, Alexis ganó la confrontación con sus argumentos, por lo que, en redes sociales, lo han comenzado a llamar ‘el rey del posicionamiento’.

Ninel Conde y Alexis Ayala / Redes sociales

No te pierdas: Ninel Conde revela detalles de infidelidad de un exnovio ¡con una famosa conductora! ¿José Manuel Figueroa?

¿Por qué Ninel Conde cree que el ‘cuarto Noche’ la está “difamando” en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En una plática con sus compañeros del ‘team Día’, Ninel Conde aseguró que los habitantes del otro cuarto tienen una idea muy errónea sobre ella. Según la actriz, sus compañeros creen que ella “manipula” a los de su cuarto.

Ninel sostiene que ‘Noche’ comentan esto frente a las cámaras, ocasionando que el público la tacha de manipuladora, cuando realmente no es así.

“En ese cuarto tienen ese pensamiento de que yo les digo qué hacer porque Aldo y no me acuerdo quién más, entre broma me preguntaron: ‘¿Ustedes hicieron complot o tú manipulaste todo?’ y (pienso): ‘¿yo en qué momento les he dicho qué hacer?’” Ninel Conde

Y agregó: “(Sus acusaciones) No están basadas en ningún acto o en ningún hecho real porque solamente son especulaciones y me parece muy poco responsable que estén dando por hecho cosas que no les constan”.

Por supuesto, Shiky, Elaine y Mariana la respaldaron. Los tres famosos afirmaron que “piensan por sí mismos” y, sin importar lo que digan los demás, harán “lo que les dé gana” dentro de ‘La casa’.

Para finalizar con el tema, Ninel resaltó: “Por eso creo que están confundiendo a la gente, por sus comentarios, sus juntas y lo que dicen, sus conclusiones estúpidas”.

¿Qué dice el público en redes sobre la participación de Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Si bien Ninel Conde entró a La casa de los famosos México 2025’ como una de las favoritas del público, su participación ha sido muy controvertida. No solo por su discusión con Alexis Ayala, sino por la supuesta manipulación que ejerce sobre las mujeres de su cuarto y la supuesta manera en la que ignora a Mar Conteras.

En los últimos días, han surgido capturas en las que Ninel hace una señal con la mano cuando está detrás de Mar. Aunque sus fans la apoyan, muchos usuarios consideran que debería salir de ‘La casa’.

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“La gente que ve el 24/7 no es engañada”,

“Pero que no fuera Alexis, porque ese sí es líder”,

“Ninel, ignora los malos comentarios”,

“Ella jura”,

“Ninel, no les dices que hacer, no más los envenenas”,

“Ninel trae la realidad toda alterada” y

“Que la saquen esta semana”.

Mira: La casa de los famosos México: Mariana Botas se confiesa, ¡Se besuqueó a un famoso toda la noche!