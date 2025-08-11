Ninel Conde revela detalles de infidelidad de un exnovio ¡con una famosa conductora! ¿José Manuel Figueroa?

Durante una noche de confesiones en el jacuzzi de la habitación del líder en La casa de los famosos México 2025, Ninel Conde abrió su corazón y compartió una experiencia que dejó helados a toda la audiencia del reality. Lo que comenzó como una charla sobre relaciones tóxicas, terminó en una revelación sobre una infidelidad que marcó su vida.

Ninel Conde protagonizó bochornoso momento antes de entrar a La casa de los famosos México / Facebook

¿Ninel Conde vivió una relación tóxica antes de entrar a La casa de los famosos México 2025?

La conversación entre Ninel Conde y Dalilah Polanco se dio en un ambiente relajado en la suite de líder de ‘La casa de los famosos México', pero pronto se tornó profunda. La ex de Eugenio Derbez compartió que vivió con un hombre que intentó manipularla y controlar su entorno.

“Este hombre, por ejemplo, quería que despidiera a la mujer que me ha ayudado toda la vida con la casa. Me decía: ‘Si estoy yo, ¿para qué la quieres?’” Dalilah Polanco

Ninel, visiblemente identificada con la historia, agregó: “Ese es un rasgo del hombre machista, te quiere alejar de todos para controlarte más fácil”.

La actriz dejó claro que no solo vivió una traición amorosa, sino también una relación marcada por el control y la violencia.

¿Cómo descubrió Ninel Conde la infidelidad de su ex mientras vivían juntos?

La conversación cambió de rumbo cuando la actriz y cantante Ninel Conde decidió compartir una historia poco conocida. Contó que estuvo en una relación en la que fue engañada dos veces.

“Dos veces con la misma persona… lo perdoné, malamente.” Ninel Conde

La segunda vez fue especialmente dolorosa. Ninel vivía con su pareja cuando comenzaron los rumores de que él tenía algo con una conductora famosa. Aunque lo enfrentó, él lo negó rotundamente: “Me dijo: estás loca”, recordó Ninel.

La también conocida como ‘el Bombón asesino’ comentó que se enteró de toda la verdad de forma inesperada. Dijo que, mientras ella y su entonces pareja descansaban en casa, sonó el teléfono que ambos compartían, contestó… y ¡era la presunta amante de su ahora ex!

“Le di el teléfono y le dije: ‘Te habla’. Yo me levanté y dije: ‘Ahorita me voy, me subo al carro y me largo’”. Ninel Conde

La famosa recordó que la situación se tornó violenta cuando su pareja la siguió y la jaloneó, rompiéndole parte de la bata que llevaba puesta. “Aventó el teléfono, me agarró y me dijo: ‘¿A dónde vas? ¡Estás loca!’. Me jaloneó… y madres, me rompió la bata”, sentenció la actriz.

¿Fue José Manuel Figueroa el exnovio que engañó a Ninel Conde con una conductora famosa?

Aunque en el reality Ninel Conde no mencionó nombres, en redes sociales los usuarios no tardaron en conectar los puntos. Y es que en entrevistas anteriores, la actriz ha señalado directamente a José Manuel Figueroa como el hombre que la engañó dos veces ¡con Angelica Vale! Famosa conductora y actriz mexicana.

Incluso, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, Ninel reveló que una de esas infidelidades fue con una actriz muy querida por el público mexicano.

Ninel Conde no dudó en contar cómo un ex la engañó dos veces, una de ellas con una actriz y cantante mexicana. / Redes sociales

¿Angélica Vale fue la tercera en discordia entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa?

En esa entrevista, Ninel Conde no se guardó nada y reveló que José Manuel Figueroa la engañó con Angélica Vale.

Ninel Conde “Según yo (me fue infiel) con Angélica Vale, con Angélica, pues se fue a Los Ángeles, y los caché, bueno, lo caché a él, a ella quién sabe lo que le dijo”

La actriz relató que mientras ella estaba en México, José Manuel y Angélica paseaban muy juntitos en Los Ángeles. Esta situación fue tan dolorosa que decidió terminar su compromiso con el cantante de regional mexicano.

Aunque Angélica Vale no ha respondido públicamente a estas declaraciones, el tema volvió a cobrar fuerza tras la participación de Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025.