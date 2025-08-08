Ninel Conde y Niurka Marcos: Así comenzó la rivalidad entre ‘la Vedette’ y ‘el Bombón asesino’

Durante años, Niurka Marcos y Ninel Conde compartieron escenarios de telenovelas y una amistad que parecía sólida dentro del medio artístico mexicano. Ambas lograron destacarse en producciones televisivas de gran audiencia, consolidando una trayectoria que las colocó en el radar del público y la prensa. Sin embargo, diversos acontecimientos provocaron un distanciamiento que derivó en una rivalidad mediática que se ha mencionado en múltiples entrevistas y programas de espectáculos.

La relación entre las actrices, que en un inicio se caracterizó por el apoyo mutuo, comenzó a mostrar fisuras alrededor de 2014. A lo largo de los años, ambas dejaron un registro de los incidentes que originaron la ruptura de su amistad.

Niurka critica a Ninel Conde / Redes sociales

¿Cómo fue el inicio de la amistad entre Niurka Marcos y Ninel Conde?

Niurka Marcos, originaria de la Habana, Cuba, llegó a México tras formarse en la Escuela Nacional Circense de su país. Su carrera incluye participaciones en telenovelas como:



La fea más bella,

Emperatriz,

Gotita de amor,

Nunca te olvidaré y

Vivo por Elena.

Por su parte, Ninel Conde inició su trayectoria artística en 1995, después de estudiar teatro y expresión corporal en el Centro de arte y Teatro Emilio Carranza, además de tomar clases de canto con Sergio Jiménez. Antes de su debut en televisión, fue coronada como Señorita Estado de México.

Niurka Marcos y Ninel Conde / Especial

El primer acercamiento entre ambas se dio gracias a su trabajo en producciones televisivas. Con intereses profesionales similares y presencia constante en el mundo del espectáculo, coincidieron en múltiples eventos y proyectos, lo que facilitó la creación de una amistad que, según ellas mismas han contado, incluía apoyo en momentos personales difíciles.

En otra entrevista difundida por Imagen TV, Niurka recordó que, durante su amistad, acompañó a Ninel en el fallecimiento de su madre, pero aseguró que, tiempo después, la relación cambió y surgieron roces en el ámbito laboral entre ellas.

Niurka / Facebook: Niurka Marcos

¿Qué fue lo que detonó la rivalidad entre Ninel Conde y Niurka Marcos?

De acuerdo con declaraciones de Niurka Marcos en entrevistas, 2014 fue un punto de quietud. En ese año, la actriz cubana afirmó que Ninel Conde, supuestamente, solicitó a la producción de la obra Baño de mujeres que la retiraran del elenco. Niurka señaló que no era la primera vez que la intérprete de ‘Todo conmigo’ pediría a distintas producciones evitar que coincidieran en el mismo proyecto.

“Yo tengo motivos para estar enojada, le pediste al señor Varela que me sacara de ‘Baño de mujeres’. Tengo motivos porque le has pedido a diferentes producciones que te mantengan lejos de mi”, dijo Niurka a la prensa.

La cubana también mencionó las diferencias que Ninel, supuestamente, habría tenido con la actriz Martha Julia durante la misma obra de teatro.

“Yo estuve en un día muy doloroso en tu vida que fue el fallecimiento de tu mamá, ahí estuve contigo apretando tu mano y después de eso tu inseguridad, como a Martha Julia le hiciste la vida un yogurt en Baño de mujeres…El día que tu vuelvas a hablar de niveles y de clases, yo te voy a contar a ti de hombres con los que dicen que te has acostado” Niurka Marcos

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué otros incidentes agravaron el distanciamiento entre Niurka Marcos y Ninel Conde?

Aunque, en su momento, Niurka ha dicho que mantiene una relación cordial con Ninel, los episodios que marcaron su distanciamiento siguen siendo tema recurrente en la industria del espéctaculo.

Incluso, Niurka Marcos sí ha despotricado, en diversas ocasiones, en contra de Ninel Conde, principalmente por su físico, pero ‘el Bombón asesino’ siempre se ha limitado a externar su admiración por su compañera.

