Eduardo Antonio sorprende al cambiar el color de sus ojos ¡igual que Ninel Conde!

Eduardo Antonio, expareja de Niurka Marcos, sorprendió al revelar que se sometió al mismo procedimiento estético que Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos.

El cantante cubano mostró su nueva mirada tras la intervención, un tratamiento polémico que promete transformar el tono ocular de manera permanente y que ha generado curiosidad por el drástico resultado que ahora luce.

Eduardo Antonio sigue los pasos de Ninel Conde con su cambio de ojos. / Foto: Redes sociales

Eduardo Antonio se cambia el color de los ojos

Eduardo Antonio, conocido por su estilo extravagante y su personalidad sin filtros, decidió dar un paso más en su transformación estética al cambiar el color de sus ojos mediante un procedimiento permanente. El cantante explicó que este deseo no nació de la noche a la mañana, sino que es un anhelo que arrastra desde su juventud.

En entrevista con Hoy Día, recordó con humor y sinceridad: “Desde que soy muy jovencito quise ser un mulato de ojos verdes. Fui el primer artista en Cuba que usó lentes de contacto de color, en mi primera gira en México me compré mis primeros pupilentes”.

Ese gusto por experimentar con su imagen lo llevó ahora a optar por una intervención que promete un tono verde intenso sin necesidad de pupilentes, un cambio que ha generado opiniones encontradas entre expertos y seguidores.

Aún así, Eduardo Antonio se mostró feliz con el resultado y aseguró que este era un sueño pendiente que, finalmente, decidió cumplir. El artista, acostumbrado a romper moldes y desafiar críticas, apuesta una vez más por una imagen que refleje su identidad tal como él desea mostrarla.

Eduardo Antonio confesó que desde joven quería cambiar el color de sus ojos. / Foto: Redes sociales

¿Cómo es el proceso de cambio de color de ojos de Eduardo Antonio?

Aunque Eduardo Antonio no compartió muchos detalles sobre el procedimiento al que se sometió para cambiar el color de sus ojos, su intervención parece seguir la misma línea que la de Ninel Conde. La cantante acudió a la Kerato Clinic en Nueva York para someterse a la queratopigmentación, un procedimiento que permite modificar el color del iris de manera permanente.

De acuerdo con la clínica, la técnica se realiza bajo anestesia local con gotas y tiene una duración aproximada de 30 minutos. Originalmente utilizada para corregir defectos corneales o del iris, la queratopigmentación se ha popularizado en los últimos años con fines estéticos, ofreciendo un cambio de mirada duradero y seguro.

Durante la intervención, un láser de femtosegundo crea un túnel intracorneal donde se introduce un pigmento especial que redefine el color del iris sin afectar los tejidos circundantes ni la estructura interna del ojo. La clínica asegura que los pigmentos, aprobados por la Comunidad Europea, están disponibles en tonos como azul, verde, gris y miel, garantizando un resultado natural y preciso. Esta técnica, que combina estética y alta tecnología, ha sido la opción de varias celebridades que buscan transformar su mirada de manera radical y definitiva.

El cambio de mirada de Eduardo Antonio se convirtió en tema de conversación en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Eduardo Antonio, actor y cantante que cambió el color de sus ojos?

Eduardo Antonio nació el 10 de diciembre de 1969 en Placetas, Villa Clara, Cuba. Es cantante, compositor, actor y productor discográfico con nacionalidad cubana y mexicana.

A lo largo de su carrera, sus canciones han sido utilizadas como banda sonora o temas de presentación y cierre en telenovelas y películas como Mi pequeña traviesa, Preciosa, Alma Rebelde, Yo amo a Juan Querendón, Pecadora, La Segunda Noche y Antes que anochezca, participando también como actor en algunas de ellas.

En televisión, Eduardo Antonio ha trabajado como co-conductor en Don Francisco Presenta, programa en el que fue nombrado ‘el Divo de Placetas’ por el propio Don Francisco. Además, participó como invitado en varios espacios de entretenimiento, entre ellos Cala, Otro Rollo, Cristina, Mujer, casos de la vida real y Sábado Gigante.

La trayectoria de Eduardo Antonop combina la música, la actuación y la presencia en medios de comunicación, consolidándolo como una figura reconocida en el ámbito artístico.

