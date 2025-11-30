Querida periodista de espectáculos casi muere por cirugía estética: “Me exprimieron, me reventaron”

En octubre se confirmó la noticia triste noticia de la muerte de Baby Demoni, una famosa influencer colombiana luego de someterse a una cirugía estetica. Ahora, una figura del periodismo de espectáculos se sometió a un procedimiento que prometía ser “rápida y sin dolor” en Madrid… y terminó vendada “como momia”, drenando líquidos y al borde del shock. Lo contó en Instagram con humor negro, brutal honestidad y un reclamo que sacudió a miles de mujeres: las clínicas “top” pueden fallar, y cuando fallan, el cuerpo paga la factura—carísima.

¿Quién es Andrea Rosa del Pino y por qué su testimonio sobre una cirugía estética fallida en Madrid se volvió viral?

La periodista chilena Andrea Rosa del Pino, conocida por su trabajo en Europa y su estrecha relación profesional con México, estremeció Instagram al revelar que una cirugía estética en Madrid casi le cuesta la vida.

Según contó, todo arrancó con un comentario del mundo de la televisión que la golpeó directo en la autoestima: una productora le dijo que “el talento no sirve de nada si no estás como Emily Ratajkowski”. Con esa frase en la cabeza, Andrea tomó “la peor idea”: pagar 5 mil euros por una intervención llamada Hidrolipoláser que prometía perder tallas sin dolor. Lo que siguió fue un relato de negligencia clínica, dolor insoportable y una cadena de decisiones que la llevaron al límite.

¿Quién es Andrea Rosa del Pino?

¿Qué es la Hidrolipoláser y por qué Andrea Rosa del Pino alerta sobre este procedimiento que tantas clínicas estéticas en Madrid venden como “sin dolor”?

Andrea explica que la Hidrolipoláser consiste en anestesiar el abdomen, introducir una solución líquida, aplicar un láser para derretir la grasa, mezclarla con agua y drenarla. En redes sociales suele presentarse como una opción “sin dolor”, rápida, con resultados visibles y mínima incapacidad.

El problema llegó cuando la anestesia “se evaporó” a mitad del procedimiento. Andrea quedó consciente mientras el láser seguía trabajando dentro del cuerpo. El dolor, narró, fue insoportable: “como si una espada al rojo vivo le desgarrara el cuerpo desde adentro”. En segundos, su tensión subió, apareció fiebre, y comenzó a entrar en shock.

Andrea Rosa del Pino y sus amigas

¿Cómo vivió Andrea Rosa del Pino la negligencia médica en la clínica estética: sin anestesia, sin ambulancia y con un drenaje extremo y doloroso?

El relato de Andrea Rosa del Pino se vuelve más oscuro tras salir de la camilla. La clínica no llamó a emergencias ni pidió una ambulancia. En su lugar, una enfermera la sentó en un taxi y la dejó volver a casa sola, sangrando. En el trayecto, entre dolor y medicación, su mente comenzó a desvanecerse. Ya en su habitación, tomó un calmante y decidió dormir, creyendo que todo pasaría. Pero el cuerpo estaba “abierto” y el procedimiento no se había concluido.

Las amigas fueron su salvavidas. Cuando lograron localizarla, la hallaron en estado crítico y la llevaron al hospital. Allí, cuenta, el sangrado era tan abundante que el personal creyó inicialmente que perdía un embarazo avanzado. En minutos, salió a la luz el verdadero cuadro: anemia, shock, incisiones activas y un organismo al borde del colapso.

Andrea Rosa del Pino hospitalizada

Lo más fuerte vino después: por razones administrativas, tuvo que volver a la misma clínica para completar el drenaje. Andrea lo describió como “una escena de película gore”: la presionaron y la manipularon sin anestesia adecuada, mientras intentaba respirar y resistir. Según denuncia, el médico, sin experiencia visible en una emergencia, le dio diazepam sublingual (ansiolítico) y aseguró que se trataba de “un ataque de pánico”, pese a signos vitales fuera de control.

Finalmente Andrea Rosa del Pino agradeció públicamente a quienes no la soltaron que fueron sus amigas, aseguró que seguirá “entreteniendo” a sus amigos y familia y prometió que nada de esto volvería a pasar: “Gracias por no soltarme la mano cuando yo misma me había dejado caer” y aseguró se encuentra aún bajo supervisión.