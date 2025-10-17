Muere importante influencer en circunstancias extrañas: su caso desata misterio y sospechas en redes

Luego de darse a conocer que la reconocida influencer y su hija aparecieron muertas en su departamento tras días sin ser vistas la tragedia vuelve a pegar en el mundo digital. Ahora trasciende la trágica muerte de la influencer de apenas 24 años, ha causado conmoción en redes sociales y levantado muchas preguntas. La joven fue hallada sin vida en su departamento tan solo dos días después de haberse sometido a una cirugía estética que incluía liposucción y aumento del pecho. Su repentina partida ha desatado teorías, sospechas y una fuerte ola de indignación entre sus casi un millón de seguidores en TikTok. ¿Qué pasó? ¡Te contamos los detalles!

¿Quién era Baby Demoni, la influencer colombiana hallada muerta en Bogotá tras una cirugía estética?

Alejandra Esquín, conocida en redes como Baby Demoni, era una figura popular en TikTok e Instagram gracias a su estilo alternativo, sus videos de comedia oscura y sus interpretaciones virales de canciones de rap y reggaetón. Se autodenominaba “modelo” y “figura pública”, y acumulaba casi un millón de seguidores en TikTok y más de 122 mil en Instagram.

Su contenido destacaba por ser provocador, irreverente y con una estética gótica que conectaba con miles de jóvenes. En sus publicaciones, bailaba, actuaba y compartía sketches que mezclaban humor negro con crítica social. Su autenticidad y estilo único la convirtieron en una voz influyente dentro de la comunidad alternativa digital.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la misteriosa muerte de Baby Demoni, la famosa influencer de TikTok?

Según el relato de Samor, pareja de la influencer, todo ocurrió el martes por la noche cuando la encontró en una situación desesperada. “La encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño. La auxilié con las personas del bloque en la que vivimos, la llevé a urgencias”, declaró ante medios locales. Pese a los esfuerzos médicos, Alejandra falleció al día siguiente en el hospital.

No obstante, la versión de Samor no ha convencido a muchos. Amigos cercanos, como la también influencer Yina Calderón, aseguran que Baby Demoni estaba feliz con los resultados de su operación, por lo que les resulta imposible creer que se haya quitado la vida. “Ella estaba superfeliz con la operación… es muy extraño. Espero que este caso no quede impune”, declaró Calderón, exigiendo una investigación clara sobre lo ocurrido.

Fuentes cercanas revelaron que la pareja habría discutido fuertemente poco antes del trágico hallazgo. Samor, tras salir de casa, recibió un mensaje alarmante de Alejandra que lo hizo regresar de inmediato, encontrándola inconsciente. Vecinos ayudaron a trasladarla de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron signos de asfixia, lo que complica aún más el caso.

¿Por qué existen sospechas sobre la versión del novio de Baby Demoni y qué dicen sus amigos?

La historia ofrecida por el novio ha sido duramente cuestionada en redes sociales. Varios seguidores aseguran que presuntamente Samor mostraba comportamientos posesivos y controladores, mientras que otras personas cercanas a Alejandra sostienen que la relación supuestamente se tornó tensa en los días previos a su muerte.

En redes se especula que la joven habría intentado alejarse de él, y que el día de su muerte habrían tenido una fuerte discusión. “Empezó a pelear con su novio en casa y todo se volvió raro. Después, él dijo que se había colgado, no sé…”, relató Yina Calderón, dando a entender que los hechos no coinciden con lo que Samor contó.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un sui..., un accidente o un posible feminicidio, pero el caso ya está siendo investigado por la Policía Metropolitana de Bogotá. Los seguidores de la joven exigen transparencia, pues consideran que las inconsistencias en los relatos y las lesiones detectadas ameritan una revisión profunda.

El cuerpo de Baby Demoni fue entregado a su familia, quienes pidieron respeto y discreción mientras enfrentan el duelo.

¿Cuál fue la última aparición pública de Baby Demoni y qué revelan sus redes sociales?

Los últimos días de Alejandra estuvieron marcados por entusiasmo y actividad en redes. Compartió contenido relacionado con su cirugía estética, mostrando satisfacción por los resultados. Sus seguidores la vieron feliz, activa y emocionada por los cambios físicos que había logrado.

Este contexto ha sido clave para que muchos descarten la versión del suicidio. En TikTok e Instagram, sus fans han compartido capturas de sus últimas historias, donde se le veía sonriente y agradecida. La narrativa de que estaba deprimida no encaja con lo que mostraba públicamente.

Además, su última publicación en TikTok, donde bailaba con energía y humor, se ha convertido en un espacio de homenaje y preguntas sin respuesta. Miles de comentarios exigen claridad sobre lo que realmente ocurrió.