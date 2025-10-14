Reconocida influencer y su hija aparecen muertas en su departamento tras días sin ser vistas: ¿qué pasó?

El olor era insoportable. Los vecinos no sabían qué pasaba, pero algo no estaba bien. Fue entonces cuando llamaron a las autoridades. Lo que encontraron dentro del departamento dejó a todos helados: la influencer y su hija aún menor, estaban muertas. Nadie las había visto en días. ¿Qué fue lo que pasó?

Lidiane Aline Lourenço, influencer brasileña.

¿Qué pasó con la influencer brasileña Lidiane Aline Lourenço y su hija que fueron halladas sin vida?

Un olor insoportable alertó a los vecinos del piso 11 de un edificio en Río de Janeiro. Nadie sabía qué ocurría detrás de esa puerta cerrada, pero el hedor era tan fuerte que decidieron llamar a las autoridades. Al llegar, los bomberos forzaron la entrada y se toparon con una escena devastadora: la influencer brasileña Lidiane Aline Lourenço, de 33 años, y su hija, estaban muertas.

El hallazgo ocurrió el pasado viernes, según reportes del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro. Lidiane fue encontrada en una de las habitaciones, mientras que el cuerpo de su hija se encontraba en la sala. Las autoridades estiman que ambas llevaban varios días sin vida, y los vecinos confirmaron que no las habían visto desde hacía cinco días.

A Polícia Civil investiga um mistério que chocou o Rio de Janeiro. A modelo catarinense Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos, e a filha dela, Miana Sophya Santos, de 15, foram encontradas mortas em um apartamento na Barra da Tijuca, zona sudoeste da cidade.



Os corpos de mãe e… pic.twitter.com/Tp9jpUe572 — Record Rio (@record_rio) October 14, 2025

¿Cuáles son las causas de muerte de Lidiane Lourenço y su hija?

Hasta el momento, las causas de muerte siguen siendo un misterio. La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó que no se encontraron signos de violencia en el departamento. Aunque se realizaron autopsias, los resultados no han sido concluyentes y se están llevando a cabo pruebas adicionales para esclarecer lo ocurrido.

El hecho de que los cuerpos estuvieran en diferentes habitaciones y que no haya señales de agresión ha generado múltiples especulaciones. Algunos medios brasileños han señalado la posibilidad de intoxicación por gas o alguna sustancia tóxica, pero nada ha sido confirmado oficialmente.

Lidiane Lourenço compartía contenido de moda y estilo de vida en Instagram, donde tenía más de 54 mil seguidores.

¿Quién es Lidiane Lourenço, la influencer hallada muerta junto a su hija?

Lidiane Aline Lourenço no era una celebridad internacional, pero sí una figura querida en redes sociales. Con más de 54 mil seguidores en Instagram, compartía contenido sobre moda, estilo de vida y momentos cotidianos. Su perfil mostraba una mujer alegre, dedicada a su hija y apasionada por la medicina, carrera que estudiaba antes de su fallecimiento.

Originaria de Santa Cecília, en el estado de Santa Catarina, Lidiane se había mudado sola a Río de Janeiro para continuar sus estudios. Poco después, su hija se unió a ella. La adolescente cursaba la secundaria, también en Santa Cecília, y recientemente había comenzado una nueva etapa junto a su madre en la capital.

Ambas fueron sepultadas el domingo 12 de octubre en el Cementerio Municipal de Santa Cecília, en una ceremonia que conmovió a toda la comunidad.