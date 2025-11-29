Muere cantante de pop a los 40 años frente a su esposa tras sufrir malestar repentino

Tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, otra partida sacude al espectáculo. La estrella del pop albanesa Shpat Kasapi murió a los 40 años mientras se encontraba en Bolonia Italia con su esposa e hijos. El cantante había terminado de cenar cuando empezó a sentirse mal y de inmediato esposa pidió una ambulancia de emergencia.

El hermano del artista fue quien confirmó su fallecimiento, mientras el músico se encontraba en Italia acompañando a su hijo para recibir atención médica.

Muere Shpat Kasapi a los 40 años mientras viajaba con su esposa tras sufrir malestar. / Redes sociales

¿De qué murió Shpat Kasapi cantante de pop albanés?

El hermano de Shpat Kasapi reveló a un medio local que su hermano murió de un infarto tras presentar repentinas molestias estomacales.

“Tuvo molestias estomacales y opresión en el pecho (…) Recibimos la noticia el martes a las 11 de la noche. Nos llegó desde Italia, donde hace dos días mi hermano y su esposa llevaron a su hijo pequeño a una revisión médica. Con respecto a mi hermano, él estaba bien, pero cuando cenaba tuvo molestias estomacales y opresión en el pecho. Descansó un rato y luego empezó a preocuparse”.

En la misma entrevista, su hermano reveló que durante la noche Kasapi presentó presión en el pecho y una descompensación, recibió atención médica inmediata y primeros auxilios, pero lamentablemente no logró sobrevivir.

“La ambulancia llegó y se lo llevó, pero aún no sabemos con certeza si falleció en el departamento, en la ambulancia o en el hospital, pero estamos seguros de que ya no estaba con nosotros”.

Lo cierto es que su esposa fue testigo de su desvanecimiento. El propio hermano del cantante reveló también que anteriormente Kasapi llegó a tener problemas de salud relacionados con el corazón."Una vez tuvo un pequeño problema cardíaco, pero nada grave”, manifestó.

¿Quién fue Shpat Kasapi, cantante de pop albanés?

Shpat Kasapi, cantante y modelo ítalo-albano-kosovar nacido el 1 de mayo de 1985 en Tetovo, se destacó desde niño ganando premios en festivales regionales y representando a Albania en la preselección de Eurovisión 2009.

Su estilo combinaba sonidos tradicionales balcánicos, como el acordeón y ritmos folclóricos, con música moderna y sintetizadores, creando un sonido fresco y auténtico.

Desde 1998 desarrolló una carrera destacada en los géneros pop y balkan-pop, con discos exitosos como Tash po Kthehesh Axhamiu (2003), Medikament (2010) y Bukurane (2012), ganándose la admiración de seguidores en Kosovo, Albania y Macedonia por su voz cálida y presencia carismática.

¿Qué premios y reconocimientos tuvo Shpat Kasapi, cantante de pop albanés?

A los 13 años, consiguió su primer galardón en el festival Bletëzat ’98 en Tetovo.

Entre 2002 y 2003 recibió varios premios para artistas emergentes, entre ellos “Song of Season 2002” en Tirana, así como “Nota Fest 2003” y “Albafest 2003” en Skopje.

En 2004 fue reconocido como “Ídolo pop favorito del año” y también obtuvo el premio a “Mejor video musical” en Albania.

En el certamen Top Fest, uno de los más destacados de Albania, ganó “Mejor Intérprete” en 2006, además de recibir un premio del público en el Magic Song Festival 2005.

Otros reconocimientos incluyen el Zhurma Show Awards 2008 por “Mejor video pop” y premios por su tema “Sa e Bukur Je” en 2005.

