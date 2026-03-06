Muere famoso actor de “Pulp fiction” y “El gato en el sombrero”, de forma inesperada; sus hijos lo anunciaron

A unos días de que surgiera el rumor sobre la falsa muerte de Quentin Tarantino, director de la aclamada película Pulp fiction, un actor de dicho filme murió de manera repentina.Este viernes 6 de marzo se confirmó la muerte de un querido actor que también participó en Austin Powers. El guionista, murió a los 68 años de edad, noticia que fue revelada por sus hijos en redes sociales. ¿Por qué su fallecimiento fue inesperado?

¿Qué actor de Pulp fiction murió recientemente?

El actor y guionista británico Stephen Hibbert, recordado por interpretar al inquietante personaje de “The Gimp” en la película Pulp fiction, falleció a los 68 años. La noticia fue confirmada por sus hijos Greg, Ronnie y Rosalind, quienes informaron que el intérprete murió de forma inesperada a causa de un ataque cardíaco.

De acuerdo con reportes difundidos por el portal TMZ, Hibbert falleció el lunes 2 de marzo mientras se encontraba en Denver, en el estado de Colorado, en Estados Unidos.

En un comunicado compartido con medios de comunicación, sus hijos expresaron su pesar por la pérdida del actor y destacaron su legado artístico y personal. “ Nuestro padre, Stephen Hibbert, falleció inesperadamente esta semana. Su vida estuvo llena de amor y dedicación a las artes y a su familia. Muchos lo extrañarán profundamente ”, señalaron.

¿De qué murió el actor Stephen Hibbert?

El actor británico Stephen Hibbert, recordado por su participación en la película Pulp fiction, falleció a causa de un ataque cardíaco, de acuerdo con la información confirmada por su familia al medio TMZ.

Según el mismo medio, el intérprete murió de manera inesperada el 2 de marzo de 2026 mientras se encontraba en Denver, en el estado de Colorado, en Estados Unidos.

Sus hijos Greg, Ronnie y Rosalind dieron a conocer la noticia en un comunicado, en dicho documento, destacaron que Hibbert fue una persona dedicada tanto a su familia como a las artes, y que su legado seguirá presente entre quienes lo conocieron y entre los seguidores de su trabajo en el cine y la televisión.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias médicas que rodearon el ataque cardíaco que provocó su fallecimiento.

¿En qué películas participó Stephen Hibbert, actor de Pulp fiction?

El actor y guionista Stephen Hibbert nació en 1957 en Reino Unido, pero con el paso de los años se trasladó a Estados Unidos, donde desarrolló gran parte de su carrera en la industria del entretenimiento, principalmente en televisión y cine.

El actor británico Stephen Hibbert tuvo una carrera relativamente breve en el cine, pero participó en algunas producciones conocidas, principalmente durante los años noventa. Aunque su papel más recordado es en Pulp fiction, también apareció en otras películas y proyectos relacionados con la comedia y la televisión.

Estas son las películas en las que apareció o trabajó:



Pulp fiction (1994),

(1994), It’s Pat: The movie (1994),

(1994), Austin Powers: The spy who shagged me (1999),

(1999), El gato en el sombrero (2003) y,

National Treasure: Book of Secrets (2007).

