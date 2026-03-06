Muere mujer tras lanzarse de una resbaladilla extrema, se salió y sufrió heridas graves; ¿qué pasó? VIDEO

Hace más de cinco años una tragedia vistió de luto a México, y es que varias personas murieron en un accidente en la Feria en México, luego de que se descarrilara un juego mecánico con gente a bordo.

Ahora, la muerte de una joven de 28 años en una atracción turística ha generado conmoción. El vídeo que ya circula en redes ha causado tristeza, pues quedó grabado el momento exacto en el que pasaba la tragedia. Tras este suceso, ya investigan lo sucedido. Te contamos los detalles.

¿Quién era la mujer que murió tras aventarse de una resbaladilla?

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, quien sufrió graves lesiones después de descender por una resbaladilla extrema en un establecimiento turístico ubicado en zona rural del municipio de Chinácota, en el departamento de Norte de Santander, Colombia.

De acuerdo con la información disponible, era originaria del municipio de Tibú, decidió utilizar una atracción conocida como “tobogán extremo”, una estructura que había sido inaugurada recientemente como parte de la oferta de entretenimiento del complejo.

Las autoridades ya iniciaron verificaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si la estructura cumplía con los requisitos técnicos y de seguridad necesarios para su operación.

¿Cómo fue el momento en que la joven murió en plena resbaladilla?

El accidente en el que murió Yuris Cristel ocurrió durante la tarde del jueves 5 de marzo en un complejo turístico que recientemente había inaugurado la atracción. El accidente se registró en el establecimiento turístico Entre Flores, ubicado en la vereda Iscala Sur, una zona rural del municipio de Chinácota.

Según testigos, la joven descendió por la atracción a gran velocidad. Sin embargo, al llegar a la parte final del recorrido aparentemente perdió el control y terminó impactando contra parte de la infraestructura del lugar.

Aunque la joven fue auxiliada de inmediato por testigos y trasladada para recibir atención médica, falleció durante el trayecto hacia un hospital debido a la gravedad de los golpes.

Tras el accidente, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de la atracción. El tobogán había sido inaugurado apenas en febrero de este año, por lo que su funcionamiento aún era reciente:



“Esa gente construye cosas sin tener en cuenta inclinación, curvas, velocidad, peso, etc.”,

“Cómo ponen una curva ahí” y,

“Física, mucho peso, más velocidad en esa curva cerrada, obvio que saldría volando”.

¿Qué respondió la empresa responsable de la resbaladilla donde Yuris Cristel murió?

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan establecer responsabilidades y esclarecer si existían protocolos claros para el uso de la atracción.

Frente a este escenario, el complejo turístico “Entre flores” ya compartió un comunicado en sus redes sociales oficiales, en el que hablan sobre las acciones que realizarán tras la tragedia:

Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades. (...) Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen. Comunicado de la empresa “Entre flores”

¿En qué terminará el asunto?

