Familia de Carmen Salinas rechaza disculpas de Saskia Niño de Rivera y ¿analiza demanda? ¡No le creen!

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, rechazó las disculpas que ofreció la influencer Saskia Niño de Rivera después de que en su pódcast, un reo mencionó que la fallecida actriz realizaba rituales de santería con bebés, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

La fallecida Carmen Salinas en el ojo del huracán tras declaraciones de presuntos rituales de santería con bebés. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica de Carmen Salinas?

La polémica en torno a Carmen Salinas surgió después de que se viralizara un fragmento del pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera. En ese episodio fue entrevistado un interno identificado como “Beto”, quien habló sobre distintos momentos de su vida, desde su infancia hasta su acercamiento con personas vinculadas al medio artístico.

Durante la conversación, el hombre privado de la libertad relató que en cierta etapa comenzó a convivir con figuras relacionadas con el espectáculo. En ese contexto mencionó a la actriz al recordar ese periodo. “Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”, señaló en el programa. El fragmento comenzó a circular posteriormente en redes sociales, donde usuarios retomaron ese momento de la entrevista.

Más adelante, el entrevistado realizó un señalamiento que generó reacciones entre los internautas. “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@.b@ a los niños e iba y hacía sus s@..cr¡.f¡.c¡05”, expresó. Tras la difusión de esas palabras, en redes sociales surgieron diversas reacciones entre usuarios que comentaron el contenido del video y discutieron las afirmaciones hechas en el pódcast.

“Beto” dijo que Carmen Salinas hacía presuntamente rituales de santería con niños. / Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Carmen Salinas sobre las disculpas de Saskia Niño de Rivera?

Ante la controversia generada por el contenido del pódcast, la activista Saskia Niño de Rivera explicó públicamente que el equipo detectó un error editorial dentro del episodio. De acuerdo con lo que señaló, tras identificar la situación el capítulo fue retirado de manera temporal para revisarlo y posteriormente volvió a publicarse con las modificaciones correspondientes.

Durante un encuentro con medios en el que estuvo presente TVNotas, Niño de Rivera ofreció una disculpa dirigida a quienes pudieron sentirse afectados por el contenido difundido. En su declaración, indicó que reconoce cuando existen aspectos que pudieron haberse manejado de forma distinta y aseguró que su intención no es perjudicar a nadie con el trabajo que realiza. “Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco y siempre lo he hecho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago”, expresó.

Tras estas declaraciones, María Eugenia Plascencia, hija de la fallecida actriz Carmen Salinas, reaccionó y señaló que no acepta las disculpas. En entrevista con Venga la alegría, manifestó su postura sobre lo ocurrido. “¿Se lo vas a creer? No le creo porque sabe lo que hace y lo que va a poner, es obvio que tiene que checar lo que va a mandar a su programa, una cosa es que lo diga y otra es cómo va a limpiar el nombre de mi mamá. Yo tengo que limpiar el nombre de mi mamá”, dijo.

Polémica por Carmen Salinas: su familia no acepta disculpas de Saskia Niño de Rivera y analiza demanda. / Redes sociales

¿La familia de Carmen Salinas demanda a Saskia Niño de Rivera?

María Eugenia Plascencia, hija de la actriz Carmen Salinas, dio a conocer que analiza emprender acciones legales tras la controversia generada por los comentarios difundidos en el pódcast conducido por Saskia Niño de Rivera. De acuerdo con lo que explicó, actualmente revisa el caso junto con su equipo legal para determinar qué medidas podrían tomar.

“Estamos estudiando el caso con mis abogados para ver en qué y por dónde demandar porque sí tengo que hacer algo, nos ha hecho mucho daño moral, mis hijos están deprimidos, yo ni se diga... Me he sentido con mareos de tanto coraje que he hecho de tanta injusticia que han hablado”, expresó al referirse al impacto que, señaló, ha tenido la situación en su familia.

Durante la misma conversación también reaccionó a las declaraciones de Emiliano Aguilar relacionadas con los presuntos actos de santería que se mencionaron en torno a su madre. Al respecto, manifestó: “Qué mal que lo haga porque ni siquiera conoció a mi mamá. Mucha gente se quiere colgar de mi mamá y su abuelito (Antonio Aguilar) quiso mucho a mi mamá”, comentó sobre lo ocurrido.

