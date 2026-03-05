¿De qué murió el periodista Fernando Ónega? Recibió un trasplante de riñón de su esposa; esto se sabe

Tras la muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo y el pintor Pedro Friedeberg otra triste noticia sacude e mundo del periodismo español. Fernando Ónega, una de las voces más influyentes del periodismo político español, murió a los 78 años. Durante más de cinco décadas fue protagonista de la radio, la televisión y la prensa escrita. Su partida revive también una historia de amor y lucha: en 2021 recibió un trasplante de riñón donado por su esposa.

¿De qué murió el periodista Fernando Ónega?

El periodista Fernando Ónega murió a los 78 años, aunque, hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas de su muerte.

Sin embargo, en los últimos años su estado de salud había sido delicado debido a problemas renales.

En 2021, el comunicador recibió un trasplante de riñón que le donó su segunda esposa, Ángela Rodríguez.

Ónega padecía insuficiencia renal crónica, una enfermedad que implica la pérdida progresiva e irreversible de la función de los riñones. Estos órganos son los encargados de filtrar los desechos del organismo y eliminar líquidos a través de la orina. Aunque el trasplante le permitió continuar con su vida durante algunos años más, su estado de salud ya era frágil.

¿Cómo despidió Reina Letizia al periodista Fernando Ónega?

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. La capilla ardiente se instaló en la Casa de Galicia en Madrid, donde familiares, amigos y figuras públicas acudieron a despedir al periodista.

Desde temprano llegaron compañeros de profesión, seguidores y también políticos que coincidieron con él durante su extensa carrera. Entre los primeros en presentarse estuvieron el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Uno de los momentos más emotivos fue la visita de la reina Letizia, quien acudió a rendir homenaje al periodista. La monarca recordó la importancia que tuvo en su vida profesional y personal.

“Me ha acompañado toda la vida”, dijo la reinaLetizia al referirse a la presencia constante de la radio en su hogar. También lo describió como “un profesional artesano” y recordó con cariño que era el padre de su amiga la tambié periodista Sonsoles Ónega.

“Tiene todo el sentido venir a honrar a Fernando Otega, porque vengo a darle un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, y también es una forma de reconocer una profesión el periodismo y a un profesional artesano”, comentó a los medios.

¿Quién fue Fernando Ónega, periodista que recibió un riñón de su esposa?

Fernando Ónega nació el 15 de junio de 1947 en Mosteiro, en Pol, Lugo, España. Desde muy joven mostró interés por el periodismo y comenzó a escribir siendo apenas un adolescente en el diario El Progreso de Lugo.

Más tarde se trasladó a Madrid para estudiar Ciencias Políticas, carrera que combinó con sus estudios de periodismo. Su talento lo llevó rápidamente a destacar en la crónica política durante una etapa clave de la historia española: la Transición.

Ónega trabajó en medios como Pueblo y Arriba, y fue subdirector de este último. También ocupó el cargo de director de prensa de la Presidencia del Gobierno durante el mandato de Adolfo Suárez, con quien colaboró redactando algunos de sus discursos más recordados, incluido el famoso “puedo prometer y prometo”.

A lo largo de su carrera dejó huella en la radio y la televisión. Fue director de informativos en la Cadena SER y en la Cadena COPE, además de dirigir Onda Cero. También participó en espacios informativos en Telecinco, Antena 3 y diversos programas de análisis político.

Ónega fue autor de varios libros, entre ellos El termómetro de la vida, Puedo prometer y prometo, Juan Carlos I y Qué nos ha pasado, España.

