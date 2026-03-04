¿De que murió Annabel Schofield? Confirman muerte de la actriz y modelo que esperaba un milagro

A pocas semanas de la muerte de James Van Der Beek, recordado protagonista de “Dawson’s Creek”, otra noticia entristece al mundo del espectáculo. La actriz y modelo Annabel Schofield, conocida por su papel en la exitosa serie Dallas, falleció a los 62 años en Los Ángeles, tras luchar valientemente contra una enfermendad que hizo pública en sus redes sociales.

¿De qué enfermedad murió Annabel Schofield?

Annabel Schofield perdió la vida el 28 de febrero en Los Ángeles a causa de un cáncer en el cerebro, según informó The Hollywood Reporter. Durante los últimos meses, la actriz había compartido con sus seguidores su delicado estado de salud y los retos que enfrentaba con el tratamiento.

Incluso abrió una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos médicos derivados de su enfermedad.En enero, Schofield reveló que fue sometida a una cirugía para extirpar una masa en la cavidad nasal, parte de su batalla contra el cáncer. A través de sus redes sociales, narró cada paso del proceso y mantuvo la esperanza de seguir adelante, a pesar de la gravedad de la situación.

Mira: Muere Ana Luisa Peluffo a los 96 años: así fueron los últimos momentos de la estrella del Cine de oro mexicano

Annabel Schofield actriz y modelo muere tras una lucha contra el cáncer / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos días de Annabel Schofield?

En sus últimas publicaciones, la actriz detalló los procedimientos médicos a los que se enfrentó: resonancias magnéticas, análisis de sangre, escaneos y visitas constantes al médico.

“Después de una semana de análisis, tengo que enfrentar una cirugía de emergencia mañana”, escribió en uno de sus mensajes, mostrando la fortaleza con la que enfrentaba la enfermedad.

En diciembre dejo ver que se encontraba deprimida: “La situación se complica aún más por la temporada navideña y el hecho de que paso la mayoría de los días sola y completamente sin dinero. No sé cómo voy a pagar la renta en este punto. He estado viviendo de la manera más austera posible, pero todo es tan caro que estoy entrando en pánico. Sigo esperando un milagro”, escribió en la cuenta de Gofundme.

Además, compartió su gratitud hacia quienes la apoyaron en su campaña de recaudación: “Cada donación ayuda, no importa cuán grande o pequeña sea. Estoy muy cansada de pedir ayuda, pero no tengo opción hasta que pueda volver al trabajo”, explicó. La lucha de Annabel fue constante, llena de esperanza y valentía, hasta sus últimos días.

Mira: Joven actor anuncia que vive sus últimos días tras ser diagnosticado con cáncer terminal

Annabel Schofield actriz y modelo muere tras una lucha contra el cáncer / Redes sociales

¿Quién fue Annabel Schofield, actriz y modelo?

Nacida el 4 de septiembre de 1963 en Llanelli, Gales, Annabel era hija del productor cinematográfico británico John D. Schofield. Antes de convertirse en actriz, destacó como modelo internacional, trabajando para marcas como Yves Saint Laurent, Versace, Rimmel y Revlon, y convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la moda en los años 80.

En Los Ángeles, dio el salto a la actuación y participó en la serie “Dalla"s, interpretando a Laurel Ellis en 12 episodios de la undécima temporada, compartiendo escenas con el icónico J.R. Ewing, interpretado por Larry Hagman.

También apareció en películas como “Solar crisis”, “Dragonard” y “Clifford”.Con el tiempo, diversificó su carrera y fundó su propia productora, desarrollando proyectos publicitarios y creativos vinculados a la moda y la música, dejando un legado tanto delante como detrás de cámaras.

Te puede interesar: Luto en Hoy: Conductores anuncian la muerte de querido actor que luchó contra el cáncer: “La había librado”