Muere Ana Luisa Peluffo; ¿cómo fue el primer desnudo en el cine mexicano que hizo la fallecida actriz? FOTO

La muerte de la actriz mexicana, Ana Luisa Peluffo, ha vestido de luto la escena del cine nacional, pues más allá de su larga y exitosa carrera, también es recordada por una polémica alimentada por ella misma en aquellos años, ya que en 1955 realizó el primer desnudo del cine mexicano, generando controversia y críticas que duraron por años. ¿Cómo fue?

Murió Ana Luisa Peluffo / Captura de pantalla

¿De qué murió la actriz Ana Luisa Peluffo?

La actriz Ana Luisa Peluffo murió en su propiedad ubicada en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En el comunicado compartido por su familia, no se especificó la causa del deceso. Sus seres queridos señalaron que en sus últimos años vivió en tranquilidad, recibiendo cuidados y acompañamiento constante de su hijo.

En el mensaje difundido la mañana de este miércoles, también se informó que los funerales se llevarán a cabo en un entorno privado y reservado, en cumplimiento de la voluntad de la actriz.

En el texto se destacó además el apoyo de quienes siguieron su carrera desde sus inicios hasta sus últimos proyectos, subrayando que su legado permanecerá vivo entre quienes disfrutaron su trabajo en cine, televisión y teatro.

“ Se informa que falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió, con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad” , se lee en el comunicado.

Te puede interesar: Ana Luisa Peluffo recibió homenaje en la Cineteca Nacional

Comunicado de la familia de Ana Luisa Peluffo / Redes sociales

¿Cómo fue el desnudo que Ana Luisa Peluffo hizo en el cine mexicano?

El momento que definió la carrera de la actriz Ana Luisa Peluffo ocurrió en 1955 con el estreno de La fuerza del deseo, cinta dirigida por Miguel M. Delgado. En la historia, Peluffo interpretó a Silvia, una joven humilde y ambiciosa que encuentra trabajo como modelo y cuya vida se complica entre relaciones sentimentales y aspiraciones personales.

En una de las escenas más recordadas, Silvia posa desnuda (de la cintura hacia arriba) para ser retratada por estudiantes de pintura. Aunque la aparición dura apenas unos segundos, el impacto fue inmediato. En una época marcada por valores conservadores y una fuerte censura, el gesto fue considerado un acto de rebeldía.

Si bien años más tarde el llamado “cine de ficheras” normalizaría los desnudos en pantalla, el contexto de los años cincuenta era distinto. Por ello, la escena protagonizada por Peluffo es considerada un parteaguas en la historia cinematográfica nacional.

Te puede interesar: Muere famosa actriz mexicana a los 78 años, fue la protagonista de Hasta el viento tiene miedo: ¿Quién era?

Desnudo de Ana Luisa Peluffo / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo fue, sin duda, una de las actrices más reconocidas y representativas del cine nacional de la década de los cincuenta, participando en decenas de películas.

Además de su trabajo en la pantalla grande, Ana Luisa Peluffo también participó en producciones televisivas y teatrales, manteniéndose activa durante varias décadas. Su carrera abarcó más de 70 años.

Algunas de las películas más famosas en las que participó, son las siguientes:



La fuerza del deseo (1955),

(1955), Tarzan and the Mermaids (1948),

(1948), La venenosa (1949),

(1949), El pecado de una madre (1961),

(1961), El derecho de nacer (1952), entre otras.

Tal vez te interese: Anucian la muerte de primera actriz de la época del cine de Oro mexicano; aseguran nadie sabia nada de ella