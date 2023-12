Ana Luisa Peluffo, la actriz de la época de oro del cine mexicano, reaparece en su cumpleaños 94

Ana Luisa Peluffo es la actriz que se atrevió a realizar el primer d3snud0 en el cine mexicano con la cinta ‘La fuerza del deseo’ (1955) y que se convirtió en la imagen mítica de La Diana Cazadora. Por su trabajo, belleza, personalidad y elegancia conquistó al público. Ahora Ana Luisa está de manteles largos pues recién cumplió 94 años y los festejó con una pequeña reunión con sus amigos en su casa de Cuernavaca, Morelos.

Platicamos con la diva de la época de oro del cine mexicano, quien hace varios años no se dejaba ver y nos dijo: “Estoy muy bien, gracias. Aquí disfrutando de mi jardín, con mi hijo Martín, que es un hijo maravilloso, me cuida y procura todo el tiempo. Tengo dos gatitos y vivo muy tranquila, la verdad”.

Solo TV Notas estuvo en esta íntima celebración: “Vinieron como cuatro amigos y pasamos una tarde muy a gusto. Mi querida Irma Dorantes, que es mi amiga de toda la vida, me trajo un pastel delicioso; Kokin unas galletas y chocolates muy ricos. Otro amigo me trajo 94 rosas de colores y la verdad es que estuve muy apapachada. Lo que me preocupaba era que lloviera pero fue una tarde muy fresca. Recibí muchos halagos y les agradezco tanto por su cariño”.

Irma Dorantes la acompañó en su festejo / Mauro Godoy

Sobre su deseo en esta etapa de su vida dijo: “Deseo que Dios me preste vida y tener salud, para seguir disfrutando, el tiempo que me quede, la naturaleza y a todos mis amigos. La verdad es que me siento bendecida porque trabajé toda mi vida, hice más de 300 películas y conocí muchos países del mundo, así que no me puedo quejar”.

Sobre su estado de salud, la querida actriz nos dijo: “Pues estoy bien, con los achaques normales de la edad, pero le echo ganas, le hago caso a los médicos y trato de cuidarme”.

Ana Luisa Peluffo estuvo consentida en tu cumpleaños / Mauro Godoy

¿Qué ha sido de Ana Luisa Peluffo?

Respecto a lo que ha hecho en los últimos años, la la primera actriz nos dijo: “Salgo a caminar a mi jardín, me gusta ver mis películas, cuido mis plantas y siempre he estado en movimiento. Ya me canso rápido pero me gusta mantenerme ocupada dentro de lo que cabe. A veces salgo a comer con amistades y así me la paso”.

De las más de 300 películas que hizo, le preguntamos cuál era su favorita y así nos contestó:

“No sabría decirte… recuerdo mucho Orquídeas para mi esposa con Marga López, Ernesto Alonso y Jorge Mistral, porque fue mi primer película como actriz e inicié con el pie derecho y de ahí llego, La fuerza del deseo que provocó mucha controversia porque era la primer mujer que se desnudaba, la mitad del cuerpo, pero tenia la justificación. Era la historia de un pintor y una modelo en la Academia de arte, pero no pensé que iban a causar tanta discusión. También hice películas en Italia como Las esclavas de Cartago (1956) y trabaje con Silvana Pampanini”.

Cabe señalar que la actriz aprendió inglés, portugués e italiano, por las películas que realizó en distintos países.

Ana Luisa Peluffo hizo el primer desnudo en el cine mexicano / Mauro Godoy

Al preguntarle ¿qué le hace falta? Y haciendo una pequeña reflexión de su vida, respondió: “Pues más que pensar en lo que me hizo falta, le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado… He tenido una vida maravillosa, he hecho lo que he querido y no me puedo quejar”.

Lamentablemente, la diva del cine mexicano no se ha salvado de que en redes sociales se haya rumorado su muerte. La última vez que esto ocurrió fue a mediados de este año, al respecto comentó: “La verdad ni me entero, hasta después que la gente me llama, muy preocupados para saber cómo estoy o le hablan a mi hijo para saber de mí y ya les dice que estoy bien y se quedan tranquilos. Pero aquí sigo y hasta que Diosito quiera”.

Le preguntamos si le teme a la muerte y su respuesta fue tajante:

“No, todos tenemos que desaparecer, hay que tomarlo con calma y sin hacer tantos dramas. A mi me gustaría que me recuerden como siempre he sido una persona positiva, de buen humor, alegre y he sido muy feliz”.

Para finalizar le mando un mensaje a la gente: “Pues muchas gracias por acordarse de mí y poder saludar al público, a quien le agradezco por todo su cariño que me han dado desde que comencé mi carrera, eso no se paga con nada”.

