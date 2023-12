Yolanda Andrade responde a Verónica Castro: “soy bromista, no mentirosa”

La controversia entre Yolanda Andrade y Verónica Castro no ha parado. Tras las declaraciones de Andrade sobre una presunta relación sentimental en el pasado entre ambas, Castro afirmó en noviembre que se trataba de una broma, desestimando la afirmación de Yolanda.

Ante esto, Yolanda Andrade defendió sus palabras: “Yo soy bromista, pero no mentirosa. No diría una broma así, no tendría sentido”, aseguró con firmeza.

Además, Andrade reaccionó a las bendiciones de Verónica Castro, revelando que estas no fueron dirigidas específicamente hacia ella: “Ella mandó bendiciones para todos, no en especial para mí", compartió en un encuentro reciente con la prensa.

La actriz mexicana disfrutó de la compañía de su nieta, hija de Cristian Castro

La afirmación más sorprendente llegó cuando Yolanda Andrade reveló que aún alberga sentimientos hacia ella: “Aún hay amor, claro. Yo siempre he tenido relaciones muy bonitas”, señaló.

Estas declaraciones reviven la intriga en torno a la supuesta relación entre ambas famosas. Mientras Andrade mantiene su postura respecto a la veracidad de su noviazgo. Verónica Castro continúa negando este romance.

El día de ayer trascendió que amigos y familiares pedían por la salud de Yolanda Andrade.



¿Qué dijo Verónica Castro sobre Yolanda Andrade?

La actriz reapareció tras el huracán Otis y fue interceptada por una reportera de Despierta América quien la cuestionó sobre si ya había perdonado a Yolanda Andrade por realizar estos comentarios.

“Yo no tengo nada que perdonar, ni soy Dios para perdonar. La que tenga que perdonar, que lo pida. No tengo nada que perdonar. No me sentí lastimada, pero eran bromas en mal momento y en mal tiempo, pero está bien. Hay que tomar las cosas de quien viene. Si ella es una bromista, se toman las bromas de una persona bromista y ya”, dijo la actriz.

Para dejar los chismes atrás, Verónica Castro NO está desaparecida, gracias a Dios no está a en Acapulco en el momento del huracán y se encuentra bien! #exclusiva #estasiesexclusiva #Huracan #Acapulco pic.twitter.com/EMRP6oXnOq — Maria Luisa Valdes D (@MaguichaDoria) November 1, 2023

