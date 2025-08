Verónica Castro le lanza indirecta a Cristian: “¡Que se ponga a trabajar!” tras polémica por no hacer nada

Cristian Castro volvió a encender las redes con una entrevista que resurgió con fuerza por sus declaraciones sin filtro. El cantante, conocido por su voz y sus excentricidades, confesó ¡no le gusta trabajar! La entrevista, que se viralizó en TikTok y otras plataformas, provocó una ola de reacciones entre fans, haters y hasta su propia madre, Verónica Castro, quien no se quedó callada.

Durante un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2025, Verónica Castro fue cuestionada sobre las palabras de su hijo y soltó una frase que dejó a todos pensando ¿Cristian realmente vive sin hacer nada? ¡Entérate!

¿Qué dijo Verónica Castro sobre la polémica declaración de Cristian Castro sobre “No me gusta trabajar”?

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) 2025, donde fue homenajeada por su destacada trayectoria y TVNotas estuvo presente, Verónica Castro fue cuestionada sobre las declaraciones que su hijo, Cristian Castro, hizo en 2020. Sí, una entrevista que parecía olvidada volvió a circular en redes sociales y encendió el debate.

Con el buen humor que la caracteriza, la actriz de “Rosa Salvaje” soltó una frase que desató carcajadas y titulares por igual: “Nada, no quiere hacer nada. Que se ponga a trabajar”, dijo entre risas cuando le preguntaron sobre el controversial video que resurgió de su hijo. No obstante, también dejó claro que el intérprete de Azul sí trabaja duro y que los constantes viajes en avión y giras también representan un desgaste importante:

“La verdad es que trabaja mucho, ya nada más las idas y las vueltas en avión ya son un trabajo pesado” Verónica Castro

¿Por qué se viralizó una entrevista vieja de Cristian Castro?

Aunque la entrevista en cuestión fue grabada en 2020, volvió a tomar fuerza este año por la brutal honestidad con la que Cristian Castro habló sobre su rechazo a las responsabilidades y su preferencia por la inactividad. En charla con Dante Gebel para CNN Radio 950 AM, el cantante aseguró: “No me gusta trabajar. Yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada”.

La frase impactó a miles de internautas que, curiosamente, se sintieron identificados. Cristian reconoció que vive de su trabajo, pero no por vocación, sino por necesidad.

“Trabajo porque no me queda de otra y porque el dinero es necesario” Cristian Castro

Muchos lo aplaudieron por poner sobre la mesa una verdad incómoda: no todos disfrutan el ritmo acelerado de la vida moderna.

Verónica Castro y Cristian Castro protagonizan emotivo encuentro en televisión / Instagram

¿Cómo reaccionaron los fans ante las declaraciones de Cristian Castro y la respuesta de su madre, Verónica Castro?

Lejos de hundirse en críticas, Cristian Castro fue abrazado por una legión de seguidores que lo entendieron y, en muchos casos, lo respaldaron. En plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), miles de usuarios comentaron que también odian la vida adulta, el exceso de trabajo y que se sienten atrapados en una rutina que no les da felicidad.

Sin embargo, reconocían que el trabajo Cristian era de los mejores en el país.



“Está echando broma... Su trabajo es cantar. Es el mejor cantante de México... ¡Excelente cantante y mejor persona!”

“Es el mejor cantante mexicano.”

“El tipo ya cantó todo. Ya está grande y no quiere andar de gira en gira toda su vida. Ya cantó.”

“Él es un hermoso, ¡lo amooo! Aunque no trabaje, jajajaja.”

“Me encantan Cristian y su madre, ¡bellos!”

“Para mí es un cantante maravilloso, pero anda muy desconectado de la realidad.”

“Si yo tuviera sus millones, tampoco haría nada.”

Hasta el momento, el icónico cantante no ha respondido públicamente a las declaraciones de su madre.