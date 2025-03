Verónica Castro revela si volverá a la televisión y ¡si está abierta al amor!

Tras una exitosa carrera de casi seis décadas en la televisión, Verónica Castro confirmó que no tiene intención de regresar a los foros de grabación. La actriz de 72 años explicó que prefiere enfocarse en su bienestar y disfrutar de su tiempo libre.

En una reciente entrevista en el programa español “Hay una cosa que te quiero decir”, conducido por Jorge Javier Vázquez y transmitido por Telecinco, la legendaria estrella abordó diversos aspectos de su vida, desde su retiro de la televisión hasta su situación sentimental.

Verónica Castro no quiere regresar a los foros de televisión / YT: Hay una cosa que te quiero decir

¿Verónica Castro se retira de la televisión?

Cuando el presentador le preguntó si contemplaba la posibilidad de volver a la pantalla chica, Verónica Castro fue contundente en su respuesta.

“Ya fue, tengo 72 y ya no se me antoja... Se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14 años”, expresó la actriz, dejando en claro que su etapa en la televisión ha llegado a su fin.

Su última aparición en la pantalla chica fue en la serie “La casa de las flores”, en la que interpretó a Virginia de la Mora, un papel que reafirmó su posición como una de las figuras más queridas de la actuación en el mundo hispano.

¿Verónica Castro abierta al amor?

Durante la conversación, el conductor también tocó el tema del amor en la vida de la actriz, preguntándole por su preferencia hacia hombres que no destacan por su atractivo físico. Con su característico sentido del humor, Castro respondió: “No sé si será la suerte”.

Sin embargo, fue tajante al hablar sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental: "¡No, gracias! Ya aprendí el camino”, afirmó, dejando claro que su prioridad es su tranquilidad y felicidad personal.

A lo largo de su carrera, la vida amorosa de Verónica Castro ha sido objeto de atención mediática. Sus romances con figuras como Manuel ‘El Loco’ Valdés, Víctor Yturbe ‘El Pirulí', Enrique Niembro, Omar Fierro y Adolfo Ángel ‘El Temerario’ han sido tema de interés para el público y la prensa del espectáculo.

La actriz mexicana disfrutó de la compañía de su nieta, hija de Cristian Castro / Clasos

Verónica Castro: Un legado imborrable en la televisión y el corazón del público

Aunque Verónica Castro ha decidido no volver a la pantalla chica, su legado en el mundo del entretenimiento permanece intacto. Su participación en telenovelas como “Los ricos también lloran”, “Rosa salvaje” y “El derecho de nacer” la convirtieron en una de las actrices más icónicas de la televisión mexicana.

Su decisión de alejarse de la televisión responde a su deseo de disfrutar de su vida de manera plena, sin las exigencias del medio artístico. “Ya fue mucho caminar”, enfatizó, dejando en claro que ahora su prioridad es viajar, relajarse y vivir a su ritmo.

Mientras el público sigue recordando sus memorables interpretaciones, Verónica Castro se dedica a disfrutar la vida lejos de los reflectores, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento latinoamericano.