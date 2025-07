Esteban, hijo de Ramón Valdés, habla de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, revela que rompió en llanto

La serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños ha generado revuelo desde su estreno. Personajes como Florinda Meza, que interpretaba a Doña Florinda; María Antonieta de las Nieves, que dio vida a la icónica Chilindrina y Carlos Villagrán que hizo a Kiko, han acaparado los titulares.

También lo han hecho los actores que intervienen en la serie y los familiares de aquellos actores que participaron en ‘El chavo del 8' y que hoy ya no están con nosotros. Tal es el caso de la hija de Angelines Fernández, ‘la Bruja del 71', y recientemente el hijo de Ramón Valdés, Esteban.

Sin querer queriendo / Redes sociales

¿Qué opina Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, sobre el éxito de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

La serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, ha sido todo un éxito. Al respecto, platicamos con Esteban, hijo de Ramón Valdés, quien nos dijo que está muy feliz con el resultado:

“Agradecido de que tomaran en cuenta a mi padre. Que hayan incluido su historia detrás de las cámaras y del éxito que fue El chavo del 8. Es padrísimo”. Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés

¿Hijo de Ramón Valdés convencido con la representación de ‘Don Ramón’ en ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

“Paulina y Roberto (Gómez Fernández) fueron quienes me buscaron. Hablamos sobre la serie y autorizamos lo que estamos viendo. No pude estar tan directamente con Miguel Islas, quien interpreta a mi papá, pero vi el casting que hizo, y en verdad fue fenomenal.

De hecho, vi el de 3 actores más, pero Roberto me preguntó: ‘¿Cuál te gusta más?’. Yo le dije que el de Miguel, sin saber que era él. Es que realmente lo hizo perfecto. Fue como volver a ver a mi padre”.

“Me tocó ir a uno de los últimos días de grabación. Estaba Miguel vestido de ‘Don Ramón’ y lo estaban entrevistando. Yo, de lejos, me puse a llorar por el parecido con mi papá. Fue muy impresionante”.

“A raíz de que salió esta serie, muchos medios internacionales me han buscado. Mi padre sigue vigente 50 años después de que salió ese programa (El chavo del 8). Es algo que no me creo. Jamás me lo imaginé. Si me hubieran dicho que esto pasaría, no lo creería”.

Tal vez te interese: Florinda Meza maltrataba a ‘Chespirito’, aseguran: “Le apagaba cigarros en el cuerpo”

Libro de Esteban Valdés / Redes sociales

¿Hijo de ‘Don Ramón’ partició en la representación de su padre en ‘Chespirito, sin querer queriendo’? Contará su historia en el cine

“Dentro de la serie, no participé en el guion, pero lo poco o mucho que he visto sí está apegado a lo que fue realmente”.

“De hecho, yo escribí un libro hace años que se llama ‘Con permisito, dijo Monchito’. Ahí se dicen muchas cosas y tengo ganas de llevarlo a la pantalla grande.

Esteban Valdés y Miguel Islas / Redes sociales y Alejandro Isunza

Desde 2021 estoy trabajando en el guion. He llevado el libro a Ecuador y Argentina, y se ha traducido a diversos idiomas. La gente lo ha recibido más que bien”.

“En el tiempo en que mi papá trabajó con Roberto Gómez Bolaños y su equipo, los primeros 10 años ganaron muy bien. Todo eso también está puesto en el libro”.

Te puede interesar: ¿Florinda Meza cuidaba o maltrataba a ‘Chespirito’? Redes reviven otro video que la deja en evidencia | VIDEO

Esteban Valdés y Roberto Gómez Fernández / Redes sociales y Alejandro Isunza

¿Cómo era Ramón Valdés, ‘Don Ramón’ del Chavo del 8, en la vida real?

Nos compartió cómo era su padre en la privacidad, con la familia: “Mi papá fue muy macho mexicano, pero en la intimidad era de lo más cariñoso. Nos bañaba cuando estábamos niños. A sus nietas las llenaba de besos. Tú podrías ver a ese señor tan enojón, pero era un pan de Dios”.

Nos contó que Ramón nunca rebasó la línea del respeto con las mujeres del set: “De ahí no tuvo romance con nadie. Él tuvo 3 esposas, pero fuera del foro. Mucho se dijo que hubo una relación entre él y la señora Angelines Fernández, pero eso es mentira. Fueron muy amigos.



Tal vez te interese: Así fue la boda de Florinda Meza y Chespirito: ¿Por qué se casaron 21 años después de iniciar su relación?

Con María Antonieta, tanto dentro como fuera de los estudios, se trataban como padre e hija. Siempre la procuró e incluso, cuando ya no estaba en el programa, ellos se siguieron viendo. Crecimos con ella y siempre cargaba una foto para todos lados”.

Tanto él como su padre pertenecen a una dinastía importante dentro del medio. Su primo es Cristian Castro, al cual ya casi no ve: “Con los que se dejan ver sí hay comunicación, pero a Cristian desde hace 10 años no lo veo. La última vez que lo vi fue en el Auditorio Nacional”, concluyó.

Relacionada: Rubén Aguirre dijo que el profesor Jirafales era el papá del Chavo del 8 ¡Escándalo en la vecindad!

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .