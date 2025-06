Hija de la ‘Bruja del 71' revela secreto sobre el elenco del ‘Chavo del 8' que cambiará cómo ves la serie

Pocas actrices dejaron una huella tan profunda en el corazón del público mexicano como Angelines Fernández, la inolvidable ‘Bruja del 71’ de El Chavo del 8. Pero detrás de su personaje gruñón y enamorado, había una mujer con una vida marcada por el exilio, la lucha personal y una entrañable amistad con Ramón Valdés, mejor conocido como ‘Don Ramón’. Aunque siempre fue muy reservada sobre su vida privada, ahora ha salido a la luz uno de sus secretos mejor guardados: su hija Paloma, quien vivió de cerca los momentos más entrañables de esa etapa dorada de la televisión mexicana.

Paloma Fernández nació en septiembre de 1957 y hoy tiene 68 años. Aunque ha permanecido lejos de los reflectores toda su vida, hace poco rompió el silencio en una emotiva entrevista con Esteban Valdés, hijo de Don Ramón, revelando detalles nunca antes contados sobre la química real que existía entre sus madres y sus padres televisivos. Y sí, sus palabras confirman lo que muchos sospechábamos: el cariño entre la ‘Bruja del 71' y ‘Don Ramón’ no era solo actuación.

Ramón Valdés se ganó el corazón de los televidentes con su personaje de 'Don Ramón'

¿Quién es Paloma, la hija desconocida de Angelines Fernández, la ‘Bruja del 71' en el ‘Chavo del 8'?

Muchos crecimos creyendo que Angelines Fernández, la actriz que nos hizo reír como Doña Clotilde, no tenía familia cercana. Nada más lejos de la realidad. Paloma Fernández es su única hija, fruto de una vida que Angelines intentó mantener alejada del ojo público. A diferencia de su madre, Paloma optó por una vida discreta y alejada de la fama. Sin embargo, su amor por Angelines es evidente en cada palabra que comparte.

En la charla con Esteban Valdés, Paloma habló sobre cómo Ramón Valdés fue clave para que su mamá entrara a el Chavo del 8. Según contó, fue el propio Don Ramón quien le pidió a Roberto Gómez Bolaños que considerara a su amiga Angelines para el nuevo proyecto. “Fue él quien la metió, y gracias a eso, mi mamá encontró uno de los personajes más queridos de su carrera”, reveló.

Además, Paloma compartió un dato que tocó el corazón de los fans: los restos de Angelines Fernández descansan en el mismo mausoleo que los de Ramón Valdés, en el sur de la Ciudad de México. “Siempre que voy a ver la tumba de mi mamá paso por la de tu papá”, dijo conmovida.

¿Por qué la hija de Angelines Fernández ha permanecido en el anonimato?

A diferencia de otros hijos de celebridades, Paloma, hija de Doña Clotilde decidió alejarse completamente del mundo del espectáculo. No hay registros de que haya trabajado en televisión, cine o medios. Vive una vida tranquila, centrada en su familia, pues se sabe que es madre de dos hijos: David y Ana Valentina.

En la misma entrevista, Paloma explicó que su madre fue una mujer muy reservada y eso influyó mucho en su forma de ver la vida. “Ella era muy privada con todo. Desde niña me enseñó a no hablar de más, a no buscar reflectores... y yo decidí seguir ese camino”, contó.

Aunque evita entrevistas, esta vez hizo una excepción por la conexión emocional con Esteban Valdés y el deseo de rendir homenaje a esa amistad entrañable que unió a sus padres televisivos, y también en la vida real. Su testimonio no solo ha enternecido a los fans, sino que también ha arrojado nueva luz sobre la dimensión humana de estos personajes legendarios.

¿Quién da vida a ‘La Bruja del 71’ en la nueva bioserie de Chespirito?

Con el estreno de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, el legado de Angelines Fernández ha resurgido con fuerza. En esta nueva producción, la encargada de interpretar a la famosa ‘Bruja del 71’ es la actriz Andrea Noli, quien ha recibido elogios por su caracterización profunda y respetuosa.

Durante una entrevista con Ventaneando, Andrea reveló que sintió una conexión muy fuerte con el personaje: “Ella estuvo en la guerrilla en España, se exilió, vino de refugiada. Yo también he vivido situaciones que me marcaron... así que le puse mucho de mí”.

Esta representación ha generado una ola de nostalgia entre los fans del programa, pero también un renovado interés por conocer la historia detrás de quienes dieron vida a los icónicos personajes.

