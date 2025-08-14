Christian Nodal vuelve a defender a Ángela Aguilar: ¿Quién estaría detrás del ‘hate’ a su esposa?

En medio del torbellino mediático que ha generado el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar y la controversia en torno a su ruptura con Cazzu, el sonorense otorgó una entrevista a Adela Micha con el fin de aclarar varios puntos sobre su vida privada. Uno de los temas mencionados fue el del supuesto “hate” colectivo hacia la hija menor de Pepe Aguilar. ¿Qué dijo Christian Nodal al respecto?

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar es criticado en redes sociales?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán desde el inicio. El hecho de que su unión se diera a pocas semanas de anunciar su separación de la cantante argentina Cazzu (madre de su hija), usuarios en redes sociales no tardaron en señalar a la hija de Pepe Aguilar como “la tercera en discordia” entre su relación.

Los rumores sobre un supuesto triángulo amoroso entre Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar no tardaron en surgir, a pesar de que el propio Nodal ha desmentido repetidamente esa versión.

Sin embargo, la narrativa fue adoptada por muchos usuarios en redes, amplificando el rechazo hacia Aguilar, quien ha recibido una cantidad enorme de críticas y comentarios en su contra en diferentes plataformas digitales.

Lee: Christian Nodal: Fan al que besó en concierto revela lo que realmente vivió en el escenario: “Me sentí expuesto”

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre las críticas a Ángela Aguilar, su esposa?

Ahora, Christian Nodal reveló durante la entrevista con Adela Micha que las críticas hacia Ángela Aguilar serían propiciadas por campañas para ensuciar su imagen. Ante esto, afirmó que su preocupación principal es el daño que este tipo de acoso puede causar no solo a la carrera, sino también a la salud emocional de su esposa.

“Son campañas que se le han pagado para Ángela. No es normal el hate que ha recibido”. Christian Nodal

Aunque no se atrevió a señalar responsables, su mensaje deja claro que no considera estos ataques como espontáneos ni fortuitos.

Tal vez te interese: Ángela Aguilar y Nodal desatan críticas tras reto viral de esposos: ¿Quién dio el primer beso en su relación?

Christian Nodal busca defender a Ángela Aguilar de ataques en redes sociales

Más allá de la polémica, Christian Nodal dejó ver su “lado protector” al hablar de los efectos que esta situación ha tenido sobre su esposa. “Yo siempre quise cuidar su dolor o su tristeza… y que pudiera vivir su vida sin que cada paso se viera como algo malo”, declaró el cantante.

Para Nodal, hablar abiertamente del tema es un intento por cambiar la narrativa y frenar la ola de desinformación que circula sobre su relación. Reconoce que estar en el ojo público implica un cierto nivel de exposición, pero subraya que los ataques hacia Ángela no se le hacen juntos.

“Lo que ha vivido Ángela no es una simple ola de críticas. Es un hostigamiento armado, disfrazado de opinión”. Christian Nodal

Lee: Cazzu confirma reunión con Belinda y se deshace en elogios: “Ella es un ícono” ¿Se viene colaboración?