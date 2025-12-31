El actor argentino Martín Ricca defiende a Cazzu y estalla contra quienes dicen que su fama es por Nodal

Los nombres de Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar se han mantenido en el centro de la conversación del espectáculo durante 2025, principalmente por temas relacionados con su vida personal. En medio de ese contexto, una nueva voz se sumó a la conversación, no desde el terreno del romance ni de la polémica, sino desde el reconocimiento profesional. Se trata de Martín Ricca, actor y cantante argentino, quien habló públicamente sobre el trabajo artístico de la intérprete de música urbana.

¿Qué dijo Martín Ricca sobre el talento y la carrera de Cazzu?

Martín Ricca explicó que conoce el trabajo musical de Cazzu desde hace varios años, aun cuando no ha tenido contacto personal con ella. De acuerdo con sus palabras, su opinión se basa en la música que la cantante ha lanzado a lo largo del tiempo y en la constancia que ha mantenido dentro del género urbano.

“Ya había escuchado su música, no la conozco personalmente, pero había escuchado su música hace años atrás”, declaró Ricca durante su participación en el programa De primera mano. Con esta afirmación, el actor dejó claro que su referencia sobre Cazzu no surge a partir de su vida privada ni de su relación con otros artistas, sino de su producción musical previa.

Ricca también señaló que la cantante forma parte de una generación de artistas que llevan tiempo construyendo su camino dentro de la industria, con procesos que no dependen de un solo momento mediático. En ese sentido, remarcó que su carrera no es reciente ni producto de una circunstancia específica, sino el resultado de varios años de trabajo continuo.

¿Cazzu era famosa antes de su relación con Christian Nodal?

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Martín Ricca fue su afirmación de que Cazzu ya estaba posicionada dentro de la música urbana antes de iniciar una relación sentimental con Christian Nodal. El cantante argentino aseguró que la fama de su colega no se originó a partir de ese vínculo, sino que ya contaba con reconocimiento por su propuesta musical.

Según Ricca, en Argentina Cazzu es identificada por su estilo, sus canciones y la constancia con la que ha desarrollado su carrera. Destacó que el público que sigue su música lo hace por interés en sus lanzamientos y no por los temas personales que han sido difundidos en medios de comunicación.

“Son artistas que vienen trabajando desde hace tiempo, con menos popularidad o con un poco más, pero vienen hace años, está bastante bien, lleva varios años y le va bastante bien”, Martín Ricca

Estas declaraciones se dan en un contexto donde la cantante ha estado presente en la conversación pública por situaciones ajenas a su música. Sin embargo, Ricca centró su mensaje en la trayectoria artística y en la respuesta del público hacia su trabajo, sin hacer referencia directa a controversias personales.

¿Por qué Martín Ricca habló de México y su vínculo con el país?

Además de referirse a la carrera de Cazzu, Martín Ricca aprovechó el espacio para expresar su cercanía con México, país donde inició su carrera artística desde muy joven. El actor recordó que fue en territorio mexicano donde participó en telenovelas infantiles y juveniles que marcaron a una generación, como El Diario de Daniela y Cómplices al rescate.

Ricca explicó que su experiencia en México ha sido fundamental para su desarrollo profesional y personal. Señaló que el país ha sido un espacio de crecimiento y oportunidades, tanto en la actuación como en la música, y que mantiene un vínculo constante con el público mexicano que ha seguido su trayectoria a lo largo de los años.

“México es un país que abraza a todos, te lo digo por experiencia, México es un país maravilloso que te da muchas oportunidades, que te recibe realmente con los brazos abiertos en todos sentidos, la gente, la calle” Martín Ricca

Aunque este comentario no estuvo directamente relacionado con Cazzu, se dio en el mismo contexto de la entrevista y permitió conocer más sobre la perspectiva de Ricca respecto a la industria musical y del entretenimiento en América Latina, así como su visión sobre los artistas que logran consolidarse con el paso del tiempo.

