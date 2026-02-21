Pati Chapoy vuelve a atacar a Cazzu, tras el reencuentro de la cantante con Bad Bunny en Argentina

La polémica volvió a encenderse luego de que Cazzu sorprendiera al público argentino al compartir escenario con Bad Bunny el pasado fin de semana.

El inesperado reencuentro entre los cantantes generó euforia entre los asistentes y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Sin embargo, en el programa “Ventaneando”, la periodista Pati Chapoy volvió a lanzar un comentario que desató críticas en Internet.

El concierto del llamado “Conejo Malo” en Argentina tuvo un momento especial cuando invitó al escenario a Cazzu, quien en el pasado fue relacionada sentimentalmente con él. La química entre ambos artistas no pasó desapercibida y el público celebró el encuentro. Cabe recordar que Bad Bunny atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras ganar el Grammy y hacer historia con su presentación en el Super Bowl.

Mira: Cazzu y Bad Bunny: así nació el romance que pocos recuerdan ¿le dedicó una canción en el Super Bowl 2026?

¡Cazzu y Bad Bunny! El romance breve que nació entre conciertos y canciones. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy de Cazzu tras su aparición en el concierto de Bad Bunny?

Mientras muchos aplaudieron el momento, en el programa de espectáculos surgió el tema. Fue Pedro Sola quien comentó al aire:"Yo no sabía que había sido novia de Bad Bunny”.

A lo que Pati Chapoy respondió:"Ni yo, pero creo que fue así como de fin de semana”.Pedro Sola añadió:

“Luego al terminar la canción se dan un beso en la boca”. Y Chapoy remató:

“Pero eso no significa nada”.

Aunque para algunos se trató de un comentario casual, en redes sociales varios usuarios consideraron que el tono de la conductora fue despectivo. Los internautas no tardaron en reaccionar con mensajes como:

“Con qué coraje lo dice”

“La gente es envidiosa”

“Se escuchó muy ardida la Chapoy”

“Ya quisiera yo un fin de semana”.

Mira: ¿Christian Nodal vs. sus papás por Ángela Aguilar? Ya no los sigue en redes y reportan: “Está secuestrado”

¿Qué otras veces Pati Chapoy arremetió contra Cazzu?

No es la primera vez que la periodista critica a la trapera argentina. En ocasiones anteriores, Pati Chapoy había expresado dudas sobre la capacidad de Cazzu para llenar el Auditorio Nacional cuando anunció sus presentaciones en México en 2025, declaraciones que también generaron controversia entre los seguidores de “la Jefa”.

Poco después Pati Chapoy acusó a Cazzu de dañar la imagen de Christian Nodal y utilizar los temas personales y legales que la vinculan con su expareja, como herramienta de marketing para apelar emocionalmente a sus seguidores en México.

“Creo que en eso Cazzu se está equivocando muchísimo y debería de... debería de hacer un alto y darse cuenta que a la única que está perjudicando es a su hija, la niña tiene 2 años y no se vale Cazzu que hagas todo lo que estás haciendo con el afán de tener éxito y llenos en las presentaciones que haces aquí en México”, comentó Chapoy.

Otro comentario polémico de Pati Chapoy que desató la furia de las fans de Cazzu fue su crítica al estilo de vestir y al performance de la cantante en el Auditorio Nacional.

Mira: Cazzu es vinculada con su bailarín tras ruptura con su novia; ¿fan de su relación? Circulan polémicas fotos