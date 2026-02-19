Pati Chapoy y conductores de Ventaneando vuelven a arremeter vs. Daniel Bisogno; ¿lo tachan de irresponsable?

Una nueva polémica envuelve a Ventaneando, luego de que recientemente hablaran de Daniel Bisogno y los problemas que causaba en el programa. En el marco del primer aniversario luctuoso del presentador, no solo recordaron su carisma y trayectoria, si no que ahondaron también en lo... ¿negativo? ¡Esto fue lo que dijeron!

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Cuándo y de qué murió Daniel Bisogno, exconductor de Ventaneando?

Lejos de los rumores que indicaban que Daniel Bisogno presuntamente murió por culpa de VIH, la realidad es totalmente diferente.

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, a los 51 años de edad, luego de enfrentar diversas complicaciones médicas asociadas al trasplante de hígado que recibió en septiembre de 2024. Según los reportes, el conductor atravesó un proceso de recuperación delicado que exigió vigilancia médica permanente tras la cirugía.

En el periodo posterior al procedimiento, desarrolló una infección bacteriana vinculada al trasplante, lo que generó afectaciones en órganos como los riñones y los pulmones. Estas complicaciones agravaron paulatinamente su estado de salud, por lo que se mantuvo bajo atención especializada durante varios meses, hasta que finalmente perdió la vida.

Te puede interesar: Atala Sarmiento recuerda a Daniel Bisogno a un año de su muerte con emotiva promesa: “Difícil de superar”

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Daniel Bisogno causaba problemas a conductores de Ventaneando por “irresponsable”?

Los conductores de Ventaneando señalaron que uno de los problemas era que Daniel Bisogno no siempre revisaba previamente los contenidos del día. En varias ocasiones, comentaron, no leía los guiones que el equipo de producción preparaba cuidadosamente, lo que derivaba en intervenciones fuera de contexto.

También nos metió en muchos problemas. Eso hay que decirlo, mi querido Dani. (...) Dani no leía la escaleta, habíamos trabajado mucho por una entrevista, como Dani no sabía ni de qué era la nota, entonces no sé... Conductores de Ventaneando

De acuerdo con su relato, el equipo invertía días en gestionar entrevistas exclusivas o en persuadir a celebridades para hablar sobre temas delicados, pero Daniel Bisogno no sabía de lo que se iba hablar, sacando se contexto las cosas.

El estilo irreverente de Bisogno, que durante años fue una de las marcas distintivas del programa, también implicaba riesgos. Sus compañeros reconocieron que esa espontaneidad era parte de su esencia, pero admitieron que en más de una ocasión generó tensiones innecesarias.

Minuto 21:15

Te puede interesar: Alex Bisogno no ha visto a la hija de Daniel Bisogno en meses; afirma que es usada como “moneda de cambio”

¿La mamá de Daniel Bisogno habría muerto por indiscreción de Pati Chapoy?

Una fuente contó a TVNotas, que la muerte de Araceli Bisogno, madre de Daniel Bisogno, pudo ser causada por una “imprudencia” de Pati Chapoy, en pleno programa de Ventaneando.

Según informó la fuente, la salud de la señora empeoró luego de que Chapoy filtrara información acerca de Daniel Bisogno y los procedimientos a los que iba a someterse:

Tratamos de contenerlo entre los doctores, Cristina y yo… Daniel nos pidió que no dijéramos nada hasta que saliera del quirófano y estuviera vivo. (...) Mi mamá murió en buena parte porque se enteró del problema de Daniel por la televisión. Fuente a TVNotas

Alex Bisogno, hermano del fallecido conductor, rompió el silencio y habló sobre dicho tema, y más allá de negarlo, parece confirmarlo: “ Mi mamá murió en buena parte porque se enteró del problema de Daniel por la televisión ”, dijo.

Tal vez te interese: Pati Chapoy solo visitó una vez a Daniel Bisogno en el hospital; ¿sería despedido de Ventaneando por su salud