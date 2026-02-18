¿Daniel Bisogno murió por VIH? Filtran supuesto diagnóstico médico del conductor de ‘Ventaneando’

Dentro de poco, se cumplirá el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, icónico conductor de ‘Ventaneando’. El tema de su muerte toma relevancia nuevamente y las especulaciones sobre la causa han inundado las redes sociales.

Entre lo más sonado ha sido la existencia de un supuesto diagnóstico médico que daría más detalles sobre cómo habría fallecido realmente el llamado ‘Muñe’. Esto es lo que se sabe.

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, a unos meses de haberse sometido a un trasplante de hígado. La operación había sido un completo éxito y hasta el mismo conductor comentó que ya estaba en fase de recuperación. No obstante, poco después su salud empezó a decaer lentamente.

Fue hospitalizado en varias ocasiones por complicaciones de salud, incluyendo una infección bacteriana en las vías biliares. Su hermano, Alex, relató en su momento que el presentador se había sometido a un fuerte tratamiento de antibióticos durante sus últimos días.

“Daniel había tenido una mejora en los últimos tres días y estábamos muy ilusionados porque estaba reaccionando bien a los medicamentos. Hubo un cambio de tratamiento y comenzó a ser él otra vez. Esta maldita bacteria dañó otras partes de su cuerpo y hasta el último momento, Daniel luchó como un guerrero porque así fue siempre”, indicó en aquel entonces.

Recordemos que Daniel venía enfrentando complicaciones médicas desde 2023, incluyendo un daño hepático severo que lo llevó a someterse a un trasplante de hígado, pues los doctores señalaron que ese órgano estaba prácticamente “inservible”.

Pese a todo, el también actor siempre se mostró muy optimista en mejorar. Incluso su propio hermano llegó a resaltar en su momento que tenía muchas ganas de vivir: “Anímicamente, está triste, no vemos el final del túnel, pero Daniel quiere vivir, tiene una gran fortaleza, los médicos me dijeron que por mucho menos de esto la gente fallece y nosotros con él hasta las últimas”, dijo Alex.

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Qué se dijo sobre la causa de muerte de Daniel Bisogno?

De manera oficial, se dijo que Daniel Bisogno murió por “complicaciones quirúrgicas y hepáticas derivadas de una falla multiorgánica”. No obstante, ahora algunos usuarios están planteando la posibilidad de que haya algo más detrás.

Y es que muchos recordaron que, en 2024, el periodista Jorge Carbajal habló de un supuesto reporte médico que indicaba que, presuntamente, Daniel sufrió un evento de hipotensión y un sangrado en el tubo digestivo, que lo llevó a emergencias.

“Ese sangrado es desde la boca hasta el recto; todo provoca sangrado”, mencionó en su canal de YouTube. También indicó que esto no se debía a un mal procedimiento durante su trasplante de hígado, sino a complicaciones derivadas del funcionamiento de su organismo.

Asimismo, mencionó que el problema inicial en el hígado, identificado como un pseudoaneurisma, pudo haber incrementado la presión tras la colocación de un injerto.

Ahora que se cumplirá un año desde la muerte de Daniel, estas declaraciones han tomado relevancia nuevamente y se comenzó a decir que la “falla multiorgánica” que le quitó la vida no solo fue ocasionada por las complicaciones que sufrió tras el trasplante. Algunos usuarios hasta comenzaron a decir que el presentador presuntamente padecía algún tipo de enfermedad crónica como VIH.

Cabe recordar que, en algún momento, Daniel Bisogno reveló en entrevista con Pati Chapoy que se sometió a una prueba de VIH. Después de creer que salió positivo todo fue una falsa alarma.

“Me pide el doctor que me haga prueba de todo, incluida VIH, encuentro un lugar donde no había tanta gente… La prueba me la hice ahí en ese momento y entonces era de ínfima categoría, le echan la gota y como que se veía que medio … Y me dice el doctor: ‘Es que, para nosotros, esto es positivo’, en ese momento me suelto llorando”, reveló.

No obstante, estos son solo rumores y hasta el momento los familiares del fallecido no han dado mayor declaración sobre este asunto.

¿Quién fue Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando?

Daniel Omar Aguilar Bisogno, mejor conocido solo como Daniel Bisogno, fue un conductor y actor. Murió a los 51 años. Es principalmente famoso por su estancia en el programa ‘Ventaneando’, uno de los vespertinos más vistos de la televisión mexicana.

Se integró al programa en 1997. También se le vio en otros proyectos como ‘Tempranito’ y ‘Venga en domingo’. Estuvo en producciones de teatro como ‘Lagunilla mi barrio’ y ‘El tenorio cómico’. Fue locutor y actor de doblaje.

Se casó en dos ocasiones: la primera con la periodista Mariana Zavala y la segunda con Cristina Riva Palacios, de quien se divorció en 2019. Con esta última tuvo una hija.

