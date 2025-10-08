¿Charly Moreno, presunto novio de Daniel Bisogno, estrena romance? Publica misteriosas fotos

A pocos días de que se cumplan ocho meses de la muerte de Daniel Bisogno, su amigo y presunto novio, Charly Moreno, ha encendido los rumores sobre un posible nuevo romance.

El joven influencer compartió recientemente una publicación en Instagram que muchos interpretan como una señal de que podría haber comenzado otra relación. ¿Será?

Charly Moreno, supuesto novio de Daniel Bisogno podría estar estrenando un romance. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Charly Moreno a la muerte de Daniel Bisogno?

Tras la muerte de Daniel Bisogno el 20 de febrero de 2025, su presunta pareja, Charly Moreno, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram compartió una fotografía acompañada del mensaje: “Mi corazón necesita aceptar lo que mi mente ya sabe. Así te recordaremos siempre. Tu hija, tu familia, tus amigos y yo. DB”.

En una entrevista posterior, Moreno expresó que la partida del conductor todavía le dolía como si fuera el primer día. Comentó que no tuvo la oportunidad de despedirse , ya que una semana antes del fallecimiento de Bisogno, este fue ingresado a terapia intensiva y solo se permitió el acceso a pocas personas. Charly decidió esperar a que el conductor mejorara, pero lamentablemente no pudo despedirse.

Además, Charly compartió un video con imágenes inéditas de su relación con Bisogno, acompañado de la canción “Hijo de la luna” de Ana Torroja y Raphael. En este material se les ve disfrutando juntos en eventos y celebraciones, mostrando la cercanía y el cariño que compartían durante su relación

"Su amor no se acabó, solo se puso en pausa" https://t.co/6hXTYp04OL — Alejandra Ch (@AleChavarria_T) February 25, 2025

¿Charly Moreno, presunto novio de Daniel Bisogno estrena romance?

Charly Moreno, presunta pareja de Daniel Bisogno compartió una foto en redes que desató especulaciones sobre la posibilidad de haberse dado una nueva oportunidad en el amor.

En la imagen, Moreno aparece con un ramo de rosas rojas, acompañado de la descripción: “La vida me invitó hacia otro lugar sin ti”.

Lo que algunos consideran una manera simbólica de despedirse del luto que mantuvo tras la muerte del conductor. Esta frase ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes especulan sobre si Charly ya habría dado un paso adelante en su vida sentimental.

Hasta el momento, Charly Moreno no ha confirmado públicamente si realmente se encuentra en una nueva relación o si estaría saliendo con algún pretendiente. Tampoco se ha revelado la identidad de la persona que le habría obsequiado enorme ramo de rosas.

¿Quién es Charly Moreno, el presunto último novio de Daniel Bisogno?

Charly Moreno es un influencer mexicano de 29 años. En Instagram cuenta con más de 5 mil seguidores, y en TikTok suma más de 4 mil 500 seguidores. Ganó notoriedad por su relación con Daniel Bisogno.

El vínculo entre Daniel y Charly comenzó hace seis años. Se les vio juntos en eventos públicos como fiestas y alfombras rojas. En su momento, el presentador aseguró que su relación con Moreno era “muy bonita” y que este último era “un amigo fiel”.

Debido a la cercanía que mostraban, se especuló que presuntamente eran pareja. No obstante, esto jamás fue confirmado o negado por Daniel, quien siempre fue muy hermético al hablar sobre sus preferencias o romances.

