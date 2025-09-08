Maribel Guardia revela la oración secreta de Daniel Bisogno a la Virgen previo a su fallecimiento

La muerte de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero de 2025 dejó un vacío en la televisión mexicana y en la memoria de quienes lo acompañaron dentro y fuera del escenario. La noticia de su partida conmovió al público, pero también sacó a la luz una faceta poco conocida del conductor: su acercamiento a la fe en los últimos meses de vida.

Maribel Guardia, actriz y amiga cercana del presentador, reveló un episodio que sorprendió a muchos, Daniel Bisogno, quien en reiteradas ocasiones manifestó no ser creyente, recurrió a la Virgen de Guadalupe para pedir un milagro.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el acercamiento de Daniel Bisogno a la Virgen de Guadalupe?

En un encuentro con los medios, Maribel Guardia relató que durante una de las funciones de Lagunilla mi barrio, observó a Bisogno acercarse a una imagen de la Virgen de Guadalupe colocada en el recinto teatral. De acuerdo con la costarricense, el conductor, en silencio, elevó una oración que llamó su atención, pues sabía que él no solía expresar creencias religiosas.

Intrigada por el gesto, Maribel Guardia se acercó a preguntarle si era devoto, a lo que Daniel Bisogno respondió que, ante la adversidad que enfrentaba por sus problemas de salud, sintió la necesidad de empezar a creer en algo.

“Me sorprendió mucho verlo rezarle a la Virgen de Guadalupe”. Maribel Guardia

Este episodio, narrado con detalle por Guardia, mostró la vulnerabilidad y la búsqueda espiritual del presentador en sus últimos días. Para la también cantante, el momento reflejó un lado distinto de su compañero, más íntimo y humano.

Maribel Guardia confiesa porque no asistió al homenaje póstumo de Daniel Bisogno. / Instagram:@maribelguardia

¿Cómo fueron los últimos días de Daniel Bisogno, según Maribel Guardia?

Durante 2024 y 2025, Daniel Bisogno se enfrentó a serias complicaciones de salud que lo llevaron a replantear aspectos personales. Maribel Guardia recordó que esa etapa fue especialmente dura para él, pero también reveladora, pues se mostró más cercana con sus seres queridos y abierto a nuevas experiencias espirituales.

Guardia también reflexionó sobre la relación que mantuvo con Daniel Bisogno a lo largo de los años. Reconoció que, en un principio, no le resultaba simpático, pero con el tiempo desarrolló un gran aprecio por él. Destacó su inteligencia, su sentido del humor y su enorme dedicación como padre.

De acuerdo con la actriz, el amor por su hija lo llevó a ser más consciente de la importancia del tiempo y de los afectos, algo que trató de mantener hasta sus últimos días. Esta faceta más íntima y familiar contrastaba con la imagen polémica que a menudo se proyectaba en televisión.

¿De qué murió el conductor Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, murió a los 51 años en un hospital de la Ciudad de México. Su deceso estuvo relacionado con complicaciones derivadas de un trasplante de hígado que le fue realizado en septiembre de 2024, después de haber sido diagnosticado con cirrosis hepática no alcohólica tras una hemorragia en 2023. Aunque la cirugía inicialmente fue considerada exitosa, meses después el conductor presentó complicaciones por una bacteria que comprometió su salud de manera severa.

De acuerdo con su hermano Alex Bisogno, el conductor se enfrentó a una infección bacteriana en las vías biliares, resistente a los antibióticos, lo que desencadenó una falla multiorgánica que afectó hígado, riñones y pulmones. Durante sus últimos días se supo que estuvo en terapia intensiva y que incluso fue sometido a una hemodiálisis. Sin embargo, finalmente perdió la vida.

