Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, regresa a la televisión ¿Como conductor de Hoy?

Después de varios meses lejos de la pantalla chica, Alex Bisgono, hermano de Daniel Bisogno, por fin regresa a la televisión con un nuevo proyecto que promete sorprender al público. En esta ocasión no será de la mano de la empresa donde su hermano hizo gran parte de su carrera.

Aunque en el pasado se llegó a especular que Alex Bisogno había pedido una oportunidad al programa ‘Hoy’ finalmente no se concretó esta posibilidad, pero lo cierto es que se une otra televisora para conducir un programa que promete entretener a sus espectadores ¿cuál es?

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Qué programa estrenará Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno?

Escápate conmigo es un programa de entretenimiento y viajes en el que Alex Bisogno recorrerá distintos destinos de México para mostrar su cultura, gastronomía, tradiciones y atractivos turísticos. La producción busca ofrecer un contenido fresco, dinámico y familiar, combinando diversión y curiosidades locales.

El estreno está programado para el 6 de septiembre de 2025, aunque el horario exacto aún no ha sido confirmado. Alex Bisogno compartirá la conducción con otros talentos de la televisión, quienes se sumarán próximamente a la propuesta para complementar su carisma y experiencia en pantalla.

En esta nueva etapa, Alex Bisogno compartirá créditos con Pedro Sicard, la exacadémica María Inés Guerra y otros presentadores que serán confirmados próximamente.

El locutor de espectáculos Alfredo Molina informó a través de su cuenta de Instagram, que parte del equipo de conductores y que ya realizó grabaciones en Aguascalientes.

Este regreso profesional de Alex Bisogno coincide con un periodo en el que el conductor ha enfrentado la muerte de su hermano Daniel Bisogno y los problemas de su herencia por no haber dejado un testamento. A seis meses de la muerte del conductor de Ventaneando, Alex vuelve a retomar una de sus pasiones, la televisión.

¿Por qué Alex Bisogno quedo fuera de Al extremo?

A principios de enero de 2025, Alex Bisogno tomó sus redes sociales para anunciar su salida del programa Al extremo. Con una emotiva publicación en Instagram, el conductor compartió una fotografía junto a sus compañeros, acompañada del mensaje: “Los 3 años más extremos de mi vida llegan a su fin”

Alex reveló, poco después, a los medios que su salida no fue una decisión suya, sino de la producción. “Llevo 17 años en TV Azteca, haciendo todo tipo de trabajos y la verdad es que la noticia de mi salida me conmovió mucho”, compartió.

Alex Bisogno aseguró que recibió la llamada por el teléfono y su salida fue un duro golpe en su carrera: “A finales de año... me llamaron y me dijeron que no parecía estar tan contento... yo no estaba listo ni quería dejar Al extremo... 2024 fue el año en el que recibí las peores noticias que puede recibir alguien, cuando tienes a un familiar enfermo y te enfrentas a la posibilidad de perderlo”, explicó el conductor en un encuentro con la prensa.

