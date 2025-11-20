¿César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja, arrestado en la Riviera Maya? Esto se sabe

Las polémicas de los influencers no paran. En esta ocasión, César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja, es el protagonista. Hace algunas horas, se comenzó a viralizar una serie de videos y fotos en los que, aparentemente, se le podía ver siendo arrestado en la Riviera Maya. Esto es lo que se sabe.

¿Qué pasó con César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja, en la Riviera Maya?

En las imágenes virales, se puede ver a César Pantoja amarrado de las manos, mientras lo escoltan. El joven trata de soltarse, por lo que la autoridad lo agarra con mayor fuerza y hasta lo somete al suelo.

El material causó mucha especulación y, a falta de un pronunciamiento oficial, se comenzó a difundir el rumor de que, presuntamente, lo habían arrestado por haberse “pasado de copas” y “alterar el orden público”.

Posteriormente, la influencer de espectáculos Dayanne Chrisel compartió el mensaje de una usuaria que le comenta que dichas imágenes no son recientes. Según el testimonio de esta chica, todo sucedió el 31 de octubre, durante una fiesta que organizó el hotel.

Supuestamente, el joven no fue arrestado como tal, sino que simplemente lo habían sacado del evento por su comportamiento. Y es que, presuntamente, estaba “echándose clavados” en una piscina, algo que en ese momento prohibió la organización. Al parecer, el joven ya había sido advertido en varias ocasiones. No obstante, como no obedeció, lo sacaron de esa forma.

“Yo estuve cuando detuvieron a César Pantoja. Fue el 31 de octubre. Fue en la fiesta de espuma. Él estuvo aventándose a la alberca, que está prohibida. Fueron pacientes con él, pero él se alocó hasta que lo sacaron arrastrando” Supuesto testigo del presunto arresto de César Pantoja

La supuesta testigo señaló que no lo sacaron por hacer “algo malo”, sino por “romper las reglas”, reiterando que todo ocurrió durante el último fin de semana de octubre.

¿Cuáles han sido las polémicas de César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja?

Hasta el momento, César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja, no se ha pronunciado ante la circulación de su presunto arresto. Cabe destacar que esta no es la primera vez que está involucrado en algún tipo de polémica. Aquí te dejamos las más conocidas:

En 2022 se le acusó de, presuntamente, acosar a menores de edad. Supuestamente, contactaba a chicas para pedirles fotos íntimas a cambio de dinero o promesas de que las ayudaría en su carrera como influencer.

En 2024, se dijo que, presuntamente, le había sido infiel a su expareja y madre de su hija, Carol Castro. La joven llegó a mencionar que, supuestamente, César usaba su imagen, así como la de su hermano o Kimberly Loaiza, para pedir imágenes a menores de edad.

En 2025 causó polémica al decir que todas las mujeres eran infieles.

¿Quién es César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja?

César Pantoja es un creador de contenido, hermano de Juan de Dios Pantoja.

Nació el 12 de septiembre de 1999. Actualmente tiene 26 años.

Inició su canal de YouTube hace algunos años, apoyado por su hermano Juan de Dios, quien es uno de los influencers más reconocidos de México.

Tiene 4.2 millones de seguidores en Instagram.

Ha incursionado en la música con temas como ‘Mi plan’ y ‘No quieren ver’.

Se especula que actualmente tiene un romance con la tiktoker Nicole Gómez.

