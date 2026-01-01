Famosa influencer es acosada en plena transmisión en vivo, ¡la intentaron besar sin su consentimiento! VIDEO

Hace unos días se viralizó el vídeo de María Liu, una influencer y tiktoker que fue agredida en la calle, a manos de una mujer mayor que pasaba por el lugar, generando un amplio debate en redes sociales.

El mundo de las transmisiones en vivo hechas por influencers y creadores de contenido en redes sociales tienen momentos peculiares, algunos graciosos y en otras ocasiones, hasta preocupantes. Este fue el caso de una conocida influencer, quien sufrió un intento de beso no consensuado durante una stream desde China. El incidente ha causado revuelo en las redes sociales, generando indignación. Te contamos de quién se trata y qué pasó exactamente.

¿A qué influencer intentaron besar durante una transmisión en vivo en calles de China?

Durante una retransmisión en vivo desde un establecimiento comercial en China, la influencer Anastasiia Poddubnaia, mejor conocida como “LupLupka” estaba compartiendo con su audiencia un momento aparentemente tranquilo mientras cargaba su teléfono móvil y continuaba con su emisión.

Sin embargo, lo que comenzó como una situación normal rápidamente se transformó en una experiencia aterradora cuando un hombre, aparentemente desconocido para la streamer, se acercó a ella de forma invasiva.

El video de este momento incómodo comenzó a circular rápidamente en plataformas como X e Instagram, donde los usuarios no tardaron en mostrar su indignación ante el comportamiento del hombre. Cientos de personas condenaron su acción y expresaron su apoyo a “LupLupka”. ¿Cómo fue el momento?

¿Cómo reaccionó la influencer “LupLuka” al intento de beso por parte de un desconocido en la calle?

En el vídeo, que rápidamente se volvió viral, se puede ver cómo el hombre, sin previo aviso, invade el espacio personal de “LupLupka” mientras ella estaba de pie junto a un mostrador.

Tras iniciar una conversación, el sujeto comenzó a tocar su cara y su cabello. Pero lo más perturbador llegó cuando el hombre intentó besarla sin su consentimiento, una acción claramente inapropiada que dejó a la streamer visiblemente incómoda.

A pesar de la tensión del momento, “LupLupka” reaccionó con rapidez. Al principio, trató de disimular su incomodidad con una sonrisa nerviosa, pero en cuanto el hombre intentó acercarse aún más, ella se apartó y rechazó su avance de forma clara. Le dijo que no y empujó al individuo con la mano.

El hombre, sin embargo, no desistió de inmediato. En un intento por rodearla con el brazo, intentó continuar la interacción. No obstante, la streamer se apartó nuevamente, mirando directamente a la cámara con una expresión de molestia y desagrado, visibilizando su incomodidad ante su audiencia. El directo terminó poco después, probablemente debido al impacto de la situación.

"¿Quieres besarme? No, no."



¿Quién es Anastasiia Poddubnaia, mejor conocida como “LupLupka”?

Anastasiia Poddubnaia, mejor conocida por su nombre de usuario “LupLupka”, es una streamer y creadora de contenido rusa que ha ganado popularidad en plataformas como Twitch y YouTube gracias a su pasión por los videojuegos.

Aunque inicialmente se centró en transmitir videojuegos, LupLupka fue ampliando su contenido a otros temas relacionados con la cultura pop, la tecnología y el estilo de vida digital.

A medida que sus seguidores crecían, también lo hacía su presencia en otras plataformas, como Instagram y YouTube, donde compartía tanto momentos de sus transmisiones como contenido de tipo personal, lo que le permitió conectar aún más con su audiencia.

