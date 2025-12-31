Influencer mexicano, ex de Tammy Parra, casi en la cárcel en navidad, tras acusación de un niño: ¿Por qué?

Un influencer mexicano, ex de Tammy Parra, vivió una noche tensa durante la celebración de Nochebuena en Estados Unidos. Lo que comenzó como una cena familiar en un restaurante de lujo en Las Vegas estuvo a punto de convertirse en una pesadilla legal, luego de que fuera retenido por policías locales tras la acusación de un menor de edad que lo señaló por un delicado tema. ¿Qué sucedió exactamente?

Tammy Parra desata rumores de estar embarazada / IG: @tammy.parra

¿Qué influencer mexicano fue retenido por la policía en plena Navidad?

El creador de contenido, Omar Núñez, exprometido de Tammy Parra, compartió una inusual y preocupante experiencia a través de TikTok, donde relató cómo estuvo “a nada” de pasar la Navidad en prisión.

De acuerdo con el testimonio de Núñez, la noche del 24 de diciembre organizó una cena con sus padres, su hermano y un grupo de amigas. La velada transcurría con normalidad hasta el momento de pagar la cuenta.

Mientras su familia y acompañantes salieron primero del restaurante, él se quedó unos minutos más para cerrar el pago y ahí empezó el curioso y extraño momento para Núñez.

Te puede interesar: Tammy Parra perdona a Omar Núñez y admite que se llevan bien: “ya nos desbloqueamos”

¿Por qué el influencer mexicano, Omar Núñez, iba a ser detenido por la policía de Estados Unidos?

Tras pagar la cuenta del restaurante en el que se encontraba el influencer Omar Núñez y su familia, dos policías lo interceptaron en la puerta del lugar: “ Volteo a ver a mi hermano y me dice: ‘Omar, ¿qué hiciste?’, y yo no tenía idea de nada ”, narró el influencer en un video publicado el 29 de diciembre.

Uno de los oficiales le pidió que se apartara del grupo y lo retuvo en el lobby del restaurante, sin permitir que sus familiares intervinieran o se acercaran. La razón de la detención preventiva fue la acusación de un niño, quien señalaba a Núñez por un hecho que el influencer aseguró desconocer por completo. “ Imagínense mi cara de confusión. Yo sin saber qué estaba pasando ”, relató.

Ante la falta de claridad sobre la acusación del niño (la cual nunca fue aclarada por el creador de contenido), los agentes decidieron revisar las cámaras de seguridad del restaurante. Según Núñez, las grabaciones mostraron que permaneció prácticamente todo el tiempo sentado con su familia y que únicamente se levantó para ir al baño, entrando y saliendo solo, sin interactuar con nadie más.

Tras analizar las imágenes, la policía determinó que no existían pruebas en su contra y decidió dejarlo en libertad. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. El influencer afirmó que la familia del menor comenzó a insultar y amenazar a sus acompañantes fuera del establecimiento, lo que incrementó la tensión en el ambiente.

Debido a esta situación, los agentes optaron por escoltar a Núñez, a su familia y a sus amigas hasta el hotel donde se hospedaban, como medida preventiva, por lo que al final del vídeo menciona que tal vez pudo tratarse de un intento de extorsión.

Te puede interesar: Omar Núñez responde ante acusaciones por falla en página de Tammy Parra; ella reacciona

¿Qué polémica protagonizaron Omar Núñez y Tammy Parra?

Los nombres de Omar Núñez y el de Tammy Parra no son ajenos a la controversia en redes sociales. Su popularidad creció de forma exponencial tras su relación y posterior ruptura con la influencer Tammy Parra. Ambos compartían su vida cotidiana con millones de seguidores, hasta que el romance terminó abruptamente durante un viaje por Europa en 2023.

El episodio más recordado ocurrió en Roma, cuando Parra descubrió una presunta infidelidad de Núñez pocos días después de haber recibido un anillo de compromiso en París. El escándalo acaparó titulares y provocó una oleada de reacciones en redes sociales.

Tras la ruptura, Tammy Parra regresó a México, mientras que él permaneció en Europa por recomendación de su representante. Hoy, el influencer vuelve a ser tendencia, no por una polémica amorosa, sino por un incidente que casi lo deja sin libertad en Navidad.

Lee: Tammy Parra asegura que Zac Efron la besó en una fiesta y comparte evidencia