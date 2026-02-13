Wendy Guevara pone orden de restricción contra un conductor: “Era odio hacia mí"¿Podría ir a la cárcel?

Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México 2023, dio a conocer que interpuso una orden de restricción en Estados Unidos contra un conductor de Univision. La medida legal fue confirmada por la propia creadora de contenido, quien explicó que decidió recurrir a las autoridades para formalizar el proceso correspondiente.

Wendy Guevara y la polémica con conductor: así explicó su orden de restricción. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Wendy Guevara y un conductor?

Wendy Guevara puso una orden de restricción en Estados Unidos contra un presentador, luego de señalar que durante un tiempo fue objeto de comentarios que, aseguró, no correspondían a la realidad. La creadora de contenido explicó que decidió acudir a un recurso legal tras escuchar versiones públicas que la involucraban en conductas que negó de manera directa.

“Puse una restricción en Estados Unidos a un periodista que se la pasaba bulleandome y diciendo cosas que no. Un día dijo que yo golpeaba a la gente de Univision y que escupía a los maquillistas, cuando jamas en la vida. Yo estaba sola viviendo en Miami tres meses y los maquillistas y amiguitos se iban a comer conmigo siempre. Eran y son como mi familia, cuando voy los saludo y la gente de Univision súper linda”, dijo durante una entrevista con medios donde estuvo presente TVNotas.

A principios de 2025, Wendy se integró a Univision como presentadora del programa “Desiguales”, en aquel momento desarrollo su trabajo en la cadena en Estados Unidos.

Orden de restricción y tensión: Wendy Guevara enfrenta a conductor. / Foto: Redes sociales

¿A qué conductor le puso una orden de restricción Wendy Guevara?

Wendy Guevara habló sobre los comentarios que, según relató, realizó un conductor de Univision en su contra y explicó por qué decidió tomar acciones legales. La presentadora señaló que las declaraciones trascendieron el terreno informativo y que, desde su perspectiva, se trataba de señalamientos personales. También precisó que no desea hacer público el nombre del comunicador.

“El señor empezó a decir cosas muy estúpid*s a decir que yo los golpeaba y yo dije ‘Ya basta’, no era una nota, era odio hacia mí, decía un buen de cosas, me insultaba con mi físico, me odiaba o me odia y fui con unos abogados que me mandaron unas amiguitas y me dijeron ‘No seas tonta, ve, involúcrate’, prefiero no decir el nombre, pero la verdad no está padre”, comentó la actriz.

La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 optó por no revelar la identidad del conductor, aunque confirmó que ya inició un proceso legal en Estados Unidos relacionado con estos hechos.

¡Ya basta! Wendy Guevara toma medidas legales contra conductor. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara nació el 12 de agosto de 1993 en León, Guanajuato. Es una figura pública mexicana que desarrolló facetas como creadora de contenido, cantante, actriz y empresaria. Su proyección comenzó tras la difusión de un video que se viralizó en redes sociales y YouTube durante la década de 2010, lo que marcó el inicio de su presencia constante en plataformas digitales. Junto a Paola Suárez conforma el proyecto Las Perdidas, al tiempo que ha impulsado proyectos propios.

A partir de 2021 amplió su actividad profesional hacia la música con los lanzamientos “Mua”, “Hey perra”, “Hasta que salga el sol” y “TAPU”, además de colaboraciones con otros intérpretes. También ha participado como conductora en espacios digitales y televisivos. En 2023 formó parte del reality La casa de los famosos México, donde resultó ganadora, hecho que la convirtió en la primera mujer trans en obtener el primer lugar en ese formato en México.

