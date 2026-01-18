Wendy Guevara: ¡Le fracturan las costillas para cirugía estética! Así fue el procedimiento

Wendy Guevara habló sobre la cirugía estética a la que se sometió a finales de 2025, un procedimiento que formó parte de un proceso personal de cambios físicos. La creadora de contenido explicó que se trató de una remodelación costal, ¿cómo fue?, ¿le fracturaron las costillas? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué se hizo Wendy Guevara? Revelan en qué consiste su remodelación costal. / Foto: Redes sociales

Wendy Guevara se somete a cirugía estética

Wendy Guevara compartió detalles sobre la remodelación costal a la que se sometió y habló del proceso de recuperación que enfrenta tras la intervención. La creadora de contenido explicó que se trata de un procedimiento distinto a otros a los que se había sometido anteriormente, por lo que ha requerido mayor seguimiento médico y cuidados constantes en los días posteriores a la cirugía.

Durante una entrevista con De primera mano, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 señaló que ha contado con el acompañamiento cercano de su médico Iván Mercado, quien supervisa de manera continua su evolución. “La verdad, el doctor ha estado pegado conmigo, me ha estado ayudando mucho, como esta vez fue un procedimiento diferente, es más doloroso, pero depende de cada persona, de cada cuerpo, de cada quien”, destacó al hablar sobre cómo ha vivido este proceso.

La influencer también detalló algunos de los cuidados que forman parte de su recuperación y cómo ha enfrentado las molestias físicas propias de la intervención. “Estoy con dolorcitos, pero me están viendo diario, me dan masajes, traigo drenajes”, dijo, al explicar que se mantiene bajo observación médica mientras continúa con su recuperación tras la remodelación costal.

Remodelación costal: el procedimiento estético que eligió Wendy Guevara. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la remodelación costal a la que se sometió Wendy Guevara?

La remodelación costal es el procedimiento al que se sometió Wendy Guevara como parte de un proceso estético que busca modificar la silueta corporal. De acuerdo con lo explicado por su médico, se trata de una intervención enfocada en la zona de las costillas para lograr una cintura más estrecha, sin retirar estructuras óseas ni comprometer su función interna.

Según detalló el especialista, “le hicimos una remodelación costal, un procedimiento que en los últimos tiempos estamos realizando para estrechar la cintura y feminizar más el cuerpo”. Además, señaló que el procedimiento se complementó con transferencia de grasa a otras zonas del cuerpo: “le pusimos grasa en sus glúteos y la pierna, y van a ver el resultado que tendrá en unos meses”.

El médico también aclaró que, tras la cirugía, los pacientes pueden presentar reacciones derivadas de los medicamentos. “Los pacientes salen vulnerables por los medicamentos y todo, no es un sentimiento real, es por los efectos del medicamento. No se acuerda de mucho de lo que hizo después de la cirugía”, explicó, al referirse al periodo inmediato posterior a la intervención.

¿Cómo funciona la remodelación costal? El procedimiento que se realizó Wendy Guevara. / Foto: Redes sociales

¿Cuánta costillas le fracturaron a Wendy Guevara?

El médico que realizó la intervención explicó con precisión en qué consistió el procedimiento aplicado a Wendy Guevara. Detalló que no se trata de retirar costillas, sino de una técnica para modificar su posición y así reducir visualmente la cintura.

“Le fracturamos tres costillas de cada lado”, señaló el especialista, al explicar el método utilizado durante la cirugía. Aclaró que las costillas no se extraen del cuerpo, sino que se recolocan cuidadosamente para lograr el efecto deseado.

El doctor también precisó que, pese a la intervención, las costillas continúan cumpliendo su función natural. “Las costillas tienen una función de protección de los órganos internos, pero no se quitan, solamente se reposicionan, solo hacen que se estreche la cintura, pero a final de cuentas sigue cumpliendo con su función”, explicó, al descartar afectaciones permanentes en esa zona del cuerpo.

