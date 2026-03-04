Hospitalizan de emergencia a Eva de Metal tras una dolorosa cirugía que la hizo temer por su vida

La influencer mexicana Eva de Metal volvió tendencia en redes sociales luego de compartir una imagen desde la cama de un hospital que encendió las alarmas entre sus seguidores. La creadora de contenido reveló que tuvo que ser hospitalizada de emergencia y sometida a una cirugía, un procedimiento que describió como el más doloroso que ha vivido.

La publicación generó una ola de preocupación entre los fans de la influencer Eva de Metal, quien se ha ganado una comunidad fiel gracias a su contenido sobre salud mental, relaciones tóxicas, experiencias personales y su famosa colección de muñecas.

¿Qué le pasó a Eva de Metal y por qué fue hospitalizada de emergencia?

La propia Eva de Metal fue quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram este 4 de marzo, donde publicó varias fotografías desde el hospital. En las imágenes aparece recostada en la cama del nosocomio mientras recibe el apoyo de su novio, Christian.

La influencer explicó que tuvo que pasar por una cirugía de emergencia, un procedimiento que describió como extremadamente doloroso. Aunque evitó dar detalles médicos sobre el diagnóstico o la causa que provocó la intervención, dejó ver que el momento fue crítico y que incluso llegó a temer por su vida.

En el mensaje que acompañó las fotografías, Eva expresó el miedo que sintió durante el proceso y también aprovechó para agradecer a su pareja por el apoyo que le ha brindado durante su recuperación.

Eva de Metal “Acabo de tener la cirugía más dolorosa de toda mi vida, por un momento pensé que ya no la contaba, pero mi ángel guardián vino disfrazado de guante. Mírenlo ahí haciéndome sentir amada. No es cierto, mi ángel guardián es Christian. Mírenlo ahí durmiendo en sofás tiesos, bañándome, cuidándome, dándome aliento desde hace semanas”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo, donde miles de seguidores le enviaron mensajes deseándole pronta recuperación y agradeciendo que haya compartido una actualización sobre su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud actual de Eva de Metal?

Aunque la influencer mexicana Eva de Metal no dio detalles específicos sobre la enfermedad o el motivo de la cirugía, su publicación dejó ver que se encuentra estable y en recuperación.

Las fotografías muestran a la creadora de contenido descansando en el hospital, acompañada por Christian, quien ha permanecido a su lado durante todo el proceso. De acuerdo con lo que ella misma contó, su pareja ha estado apoyándola desde hace semanas, lo que sugiere que el problema de salud podría haber comenzado antes de la intervención.

¿Quién es Eva de Metal, la influencer que preocupó a sus seguidores?

Detrás del nombre Eva de Metal se encuentra Laura Eva Hortensia Villanueva Pérez, una creadora de contenido originaria de la Ciudad de México que se hizo popular en redes sociales gracias a su estilo directo y su forma de hablar abiertamente sobre temas personales.

Su camino en Internet comenzó en la red social X, antes conocida como Twitter, donde compartía frases sobre desamor y reflexiones sobre relaciones. Con el tiempo, su personalidad y autenticidad llamaron la atención de miles de usuarios.

El apodo “Eva de Metal” nació por su gusto por la música metal, un género del que siempre se ha declarado fanática. Más adelante dio el salto a YouTube, donde empezó a mostrar aspectos de su vida cotidiana, su colección de muñecas, su negocio relacionado con ellas y también su trabajo en el mundo del tatuaje.

Actualmente, la influencer también aborda temas como salud mental, abuso emocional y relaciones tóxicas, pero enfocados en figuras de la farándula y en personajes virales que generan conversación en redes.

¿Por qué Eva de Metal ya había generado preocupación entre sus seguidores?

No es la primera vez que Eva de Metal genera preocupación en redes sociales. En 2022, la influencer hizo pública una situación muy delicada al denunciar a su entonces esposo, identificado como Alek, por presuntas agresiones.

En aquel momento, la creadora de contenido publicó varios mensajes en redes donde relataba episodios de violencia que, según explicó, también habían sido presenciados por su hijo. Sus publicaciones generaron una fuerte reacción entre sus seguidores y desataron un debate sobre la violencia en las relaciones.

Uno de los mensajes que compartió en ese momento decía: “Estos tuits por si me pasa algo a mi o a mi hijo. No es la primera vez que se pone así de agresivo y no es la primera vez que mi hijo aterrado tiene que presenciar estas cosas, y ya estoy cansada. Si algo me sucede a mi o a mi hijo, lo responsabilizo”.

Desde entonces, la influencer ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre violencia, salud mental y experiencias personales, temas que se han convertido en parte central de su contenido.