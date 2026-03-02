Apuñalan a famoso youtuber en su propia casa, criminales armados entraron a su domicilio; ¿de quién se trata?

Hace unos días se viralizó un peculiar momento, pues un padre agredió físicamente a su hijo streamer, en plena transmisión en vivo en su casa, ya que el joven se encontraba vestido de mujer, algo que el señor reprobó totalmente.

Un creador de contenido sufrió un brutal ataque al interior de su vivienda, luego de que criminales ingresaran a su domicilio el fin de semana pasado. El youtuber tiene heridas en varias partes de su cuerpo, y sus seguidores ya ruegan por su salud y exigen justicia. Te platicamos los detalles.

Pixabay

¿Qué famoso influencer fue apuñalado en su casa recientemente?

El youtuber, Saleem Wastik, fue brutalmente apuñalado al interior de su vivienda en la colonia Ashok Vihar, en la zona de Loni, ciudad de Ghaziabad, en el estado de Uttar Pradesh, India.

Saleem Wastik es conocido en plataformas digitales por emitir opiniones críticas sobre temas religiosos y sociales, lo que le generó notoriedad y, en ocasiones, controversia.

Testigos señalaron que los sujetos portaban cascos, lo que ha dificultado su identificación inmediata. Tras ingresar a la vivienda, atacaron directamente al creador digital con un arma punzocortante y escaparon rápidamente del lugar.

Te puede interesar: Una famosa influencer y su bebé sufren ataque físico en su domicilio: ¿De quién se trata?

Saleem Wastik y su canal de YouTube / India Today

¿Cómo fue el ataque que sufrió el influencer Saleem Wastik?

Según los primeros reportes, los agresores llegaron al inmueble alrededor de las primeras horas del viernes. El ataque ocurrió durante la mañana, cuando dos hombres armados irrumpieron en el domicilio y lo agredieron antes de huir a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con autoridades locales, el youtuber fue encontrado con múltiples heridas en el cuello y el abdomen, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado. El caso ha generado conmoción tanto en medios locales como en redes sociales, donde seguidores y figuras públicas exigen justicia.

Elementos de seguridad acudieron tras recibir un llamado de emergencia y trasladaron a la víctima a un hospital cercano en Ghaziabad. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue remitido al Hospital GTB de Delhi, donde permanece bajo atención médica especializada en terapia intensiva.

Lee: Mercedes Roa revela el horror que vivió en Francia: la golpearon y quisieron atacar con un cuchillo

Absolutely shocked & horrified to hear about the brutal attack on Saleem Wastik. One may disagree with what he says but one has no right to attack someone & attempt to kill them. The attack has happened in the holy month of Ramadan! Reports tell us that Saleem Wastik has suffered… pic.twitter.com/qdZd1nM3hv — Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) February 27, 2026

¿Quién es Saleem Wastik, influencer atacado?

Saleem Wastik se ha mantenido como una polémica personalidad en redes sociales. Administra dos canales en YouTube que acumulan decenas de miles de seguidores, donde publica análisis y discusiones sobre prácticas religiosas y problemáticas sociales contemporáneas.

Su estilo le permitió posicionarse como una voz influyente en ciertos sectores digitales, pero también lo colocó en el centro de debates.

Sin embargo, la policía de Uttar Pradesh subrayó que no existe, hasta ahora, confirmación oficial de que el atentado esté relacionado con amenazas previas o con el contenido que difundía en sus plataformas.

Tal vez te interese: Famosa influencer es agredida por una mujer mayor en plena transmisión en vivo: “Te voy a golpear” VIDEO