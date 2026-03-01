Reconocida influencer pierde 140 mil seguidores tras falla de filtro de belleza en VIVO ¡No la perdonaron!

En redes sociales todo puede explotar en segundos: accidentes, polémicas o discusiones en vivo, como la reciente golpiza a una influencer y excolaboradora de Adrián Marcelo. Ahora, el escándalo lo protagoniza una creadora de belleza de China, cuyo filtro falló en plena transmisión y dejó ver su rostro real. El video se viralizó al instante y, según reportes en redes, habría perdido alrededor de 140 mil seguidores. ¿Eran fans o solo seguían al filtro?

¿Cómo fue la falla del filtro de belleza durante la transmisión en vivo de la influencer?

La escena fue tan breve como contundente: en plena transmisión en vivo, la influencer de belleza interactuaba con su comunidad como siempre, con filtro de belleza activado, piel perfectamente lisa, rasgos afinados, tono uniforme y luz favorecedora, cuando, por un fallo momentáneo, el efecto se desactivó. En pantalla apareció su rostro real, con textura de piel visible, líneas de expresión y facciones sin estilizar. Ese parpadeo, un segundo sin filtro, bastó para cambiar la conversación.

El filtro de belleza se restableció casi de inmediato, pero el momento ya estaba capturado. El clip saltó de plataforma en plataforma y la comparación “antes y después” encendió a los espectadores: la versión embellecida digitalmente frente a la apariencia natural de una creadora de contenido de China bajo la implacable lupa de Internet.

¿La influencer realmente perdió 140 mil seguidores tras el video viral del filtro de belleza?

Las cifras exactas siguen siendo objeto de especulación. Diversos perfiles en redes y el portal de Daily Mail afirmaron que la creadora habría sufrido una caída cercana a los 140,000 seguidores. Aunque no existe confirmación oficial por parte de las plataformas, la narrativa se volvió parte del fenómeno viral.

Lo que sí quedó claro fue que varios usuarios expresaron abiertamente que dejarían de seguirla porque se sintieron “engañados” por la imagen que proyectaba con filtros. Sin embargo, también apareció un fuerte grupo de defensa: muchas personas resaltaron que la influencer de belleza lucía “más auténtica”, más humana, y recordaron que la textura de la piel es completamente normal, que los poros existen y que el embellecimiento digital no tendría por qué convertirse en una máscara permanente.

Hasta el momento, la influencer no ha explicado si todo fue parte de una estrategia, un simple error técnico o un descuido durante la transmisión. Tampoco ha ofrecido disculpas ni ha dado una postura clara. Lo único evidente es que su cuenta dejó de ser pública y hasta modificó su nombre de usuario, aparentemente para frenar las críticas sobre su apariencia y evitar que la sigan señalando.

