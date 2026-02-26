Lucy Garza estalla contra Poncho de Nigris; ¿actuará legalmente?: “Ni mi familia ni yo hemos amenazado”

Lucy Garza desmintió las declaraciones de su expareja Poncho de Nigris, luego de que el actor y empresario señaló que presuntamente él y su familia estaban siendo amenazados, ¿qué dijo? Te contamos todo.

No te pierdas: ¿Samadhi Zendejas deja Supernova por estrategia? Poncho de Nigris vincula su salida con el auge de Ring Royale

¿Lucy Garza amenazó a Poncho de Nigris? La ex del influencer lo niega. / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre las amenazas a él y su familia?

Poncho de Nigris dio a conocer en un comunicado que ha recibido amenazas en su contra y en la de su familia, y expresó su preocupación por la seguridad de su entorno cercano. Ante esto, solicitó la intervención de las autoridades para que se les otorguen medidas de protección y se garantice su integridad ante la situación que, señaló, atraviesan actualmente.

“En días recientes, yo y mi familia hemos recibido amenazas. Por responsabilidad y por seguridad, hago un llamado respetuoso y firme a las autoridades competentes del estado de Morelos y a las instancias federales que correspondan, para que se implementen medidas inmediatas de protección que salvaguarden nuestra integridad”, manifestó el influencer.

El también empresario indicó que su equipo legal ya se encuentra dando seguimiento a los hechos y que, de ser necesario, se ampliarán las acciones legales correspondientes.

“Sin embargo, sí me corresponde exigir seguridad. La protección de la vida y la integridad personal es una obligación del Estado y solicito que se actúe con la máxima diligencia. Mi representación legal se encuentra documentando los hechos y, de ser necesario, se presentarán o ampliarán las denuncias correspondientes por amenazas y cualquier otro delito que resulte aplicable, ante las autoridades ministeriales competentes”, señaló el exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023.

Asimismo pidió al público y a los medios evitar especulaciones sobre lo ocurrido y adelantó que no ofrecerá más detalles para no comprometer la seguridad de su familia.

“Mi vida y la de mi familia quedaron marcadas hace años por un proceso penal, a raíz de esa situación se detonaron consecuencias familiares irreparables, incluyendo el hecho de que no pude ejercer plenamente mi paternidad y acompañamiento respecto de una hija que tuve hace muchos años. Por seguridad, no brindaré detalles sobre domicilios, rutinas, ubicaciones ni información que pueda exponer a terceros. Cualquier información se compartirá exclusivamente por canales oficiales y a través de mi equipo legal y de comunicación” Poncho de Nigris

Pese a que no especificó la identidad de la persona que presuntamente estaríadetrás de las amenazas, en redes sociales han surgido rumores sobre su posible identidad, donde algunos señalan que sería alguien allegado a Lucy Garza, su expareja.

No te pierdas: Mamá de Poncho de Nigris niega invitación a La casa de los famosos México y ¿revela al primer confirmado?

¿Qué respondió Lucy Garza a Poncho de Nigris sobre amenazas en su contra y la de su familia?

Lucy Garza respondió a las declaraciones de Poncho de Nigris sobre presuntas amenazas y negó los señalamientos. En un mensaje difundido en sus redes sociales, explicó que decidió hablar con el objetivo de proteger a su hija y fijar postura ante lo que considera una versión incorrecta de los hechos.

“Con la única intención de proteger y defender a mi hija, la cual pasa a ser lo más importante aquí, comparto esta aclaración (que espero sea última). En primera me reservé mis comentarios hasta este momento, con el propósito NO contribuir al instante en una dinámica, bastante predecible, como lo es ‘declaraciones y réplicas’, que únicamente incrementan la exposición. Se difundió, una información, en la cual se menciona a mi hija y por lo que pude entender, porque la redacción fue confusa, se asegura un impedimento de ejercicio de paternidad, acompañamiento y ese tipo de cosas, así como unas supuestas amenazas recibidas, activando ‘un riesgo real’”, dijo la modelo.

En su posicionamiento, Lucy Garza también señaló que este tipo de situaciones no son nuevas y que, desde su perspectiva, forman parte de una dinámica que se ha repetido durante años. Indicó que los riesgos deben acreditarse ante las instancias correspondientes y pidió que el tema no se amplifique sin sustento.

“Esto más que un ‘llamado urgente’, es una dinámica que se ha venido repitiendo durante años, bajo una narrativa ya muy conocida, pero nunca acreditada. Los riesgos reales, se comprueban, no solo se presumen, especulan o imaginan. Hago un llamado a la prensa y a la sociedad en general a actuar con responsabilidad, evitando replicar, promover o hacer viral este tipo de contenido, que no aportan nada. Nunca quise hacer pública diferencia, debate o discusión, que he mantenido en lo privado con la persona del comunicado, sin embargo, todo tiene un límite” Lucy Vargas

A la par, destacó: “Estoy cansada de vivir amenazada, esta situación que tiene muchos años, donde se me ha tenido sometida bajo la dinámica del ‘puedo decir yo también que temo por amenazas por tu familia’, si no accedo a ciertas peticiones. Soy clara y honesta y se los digo, ni mi familia ni yo hemos amenazado a nadie, ni existe alguna intención de hacerlo”.

No te pierdas: Poncho de Nigris rompe el silencio y habla de la posible demanda de Gabo Cuevas tras fuerte encontronazo

Lucy Garza fija postura tras acusaciones de amenazas contra Poncho de Nigris. / Redes sociales

Lucy Garza dice que Poncho de Nigris quiere hacerse viral

Lucy Garza decidió marcar límites en la comunicación con Poncho de Nigris y que su prioridad es el bienestar de su hija, ante lo que considera una exposición innecesaria en redes sociales.

“El tema de presencia o no presencia, apoyo o no apoyo, para mí ya quedó atrás hace mucho tiempo. Por ello, por mi salud emocional pero sobre todo por la de mi hija, decidí establecer límites y restringir la comunicación a lo estrictamente necesario, siempre y cuando exista la línea del respeto, NO HAY RESPETO, NO HAY COMUNICACIÓN, así de sencillo. No tengo el tiempo de estar amenazando gente, ni mucho menos orquestando ‘situaciones de riesgo’ como se ha sugerido, mi energía está únicamente enfocada en ser madre”, se lee.

En su posicionamiento, Lucy Garza afirmó que la situación no debe convertirse en un tema de entretenimiento y sostuvo que cada vez que se emiten declaraciones públicas sobre supuestos riesgos, ella y su hija vuelven a ser señaladas en redes. También mencionó que, desde su perspectiva, estas acciones responden a una intención de hacerse viral.

“Aquí no hay espectáculo, aquí en medio está mi hija y su bienestar siempre estará por encima de cualquier ‘circo mediático’. Siempre se repite el mismo patrón, cada vez que esa persona despierta un 3/3 día con ganas de hacerse viral, hablar de mi hija o de mí y de sugerir riesgos que solo existen en su imaginación, lo hace públicamente, sin medir el alcance ni las consecuencias, y nuevamente volvemos a ser blanco de ataques. Así que por respeto, solicito a los medios, a la sociedad y a su audiencia, ya no se le dé difusión a contenidos que nos expongan. Nosotras no trabajamos ni vivimos de las redes sociales, solo las usamos como cualquier otra persona, por diversión”.

Al momento, Poncho de Nigris no ha respondido al reciente comunicado de su ex. ¿Será que hay repercusiones legales?

No te pierdas: ¿Marcela Mistral confirma ‘separación’ de Poncho de Nigris? Previo a pelea con Karely aclara rumores