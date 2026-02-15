¿Samadhi Zendejas deja Supernova por estrategia? Poncho de Nigris vincula su salida con el auge de Ring Royale

La cartelera de Supernova Génesis 2026 sufrió un ajuste inesperado tras confirmarse la salida de Samadhi Zendejas, lo que dejó en suspenso uno de los combates más anunciados del boxeo espectáculo en México. El enfrentamiento contemplaba a la actriz frente a Alana Flores, una de las creadoras de contenido con mayor presencia en este tipo de eventos. A menos de tres meses de la función, la modificación generó reacciones inmediatas en redes sociales.

¿Por qué salió Samadhi Zendejas de Supernova Génesis 2026 y qué dijo Poncho de Nigris?

La baja de Samadhi Zendejas ocurrió cuando la promoción del combate ya estaba avanzada. Aunque no se detallaron oficialmente los motivos específicos de su salida, la modificación impactó directamente en una de las peleas que había generado mayor expectativa dentro del cartel.

El ajuste deja al equipo organizador ante la necesidad de redefinir la función y anunciar si habrá sustituta para el combate originalmente pactado. Hasta el momento, no se ha confirmado quién ocuparía el lugar que deja la actriz ni si el duelo se reprogramará en otra fecha.

En redes sociales, la conversación se intensificó luego de que Poncho de Nigris publicara un mensaje en el que sugirió que la controversia podría responder a una estrategia para “hacer ruido”, aludiendo al momento que atraviesa Ring Royale. Su comentario se dio en medio de comparaciones entre ambos espectáculos, que comparten el formato de boxeo entre figuras públicas.

“Yo creo que es una estrategia para hacer ruido porque Ring Royale está en boca de todos. No lo sé Rick, parece…” Poncho de Nigris

¿Qué dijo Alana Flores sobre la pelea cancelada con Samadhi Zendejas?

Tras confirmarse la salida de su contrincante, Alana Flores difundió un video donde explicó su postura sobre las negociaciones previas al combate. La streamer detalló que aceptó competir en un peso intermedio de 54 kilogramos, diferente a su categoría habitual de 52 kg, con el objetivo de facilitar un acuerdo.

De acuerdo con su versión, el cambio representaba una concesión para que la pelea pudiera concretarse. También mencionó que no estuvo de acuerdo con que sus cuatro títulos en el boxeo amateur estuvieran en juego sin que existiera el mismo compromiso respecto al peso pactado.

Flores afirmó que decidió no aceptar nuevas condiciones para evitar que se modificaran más términos del acuerdo inicial. Hasta ahora, no se ha confirmado si continuará en la cartelera de Supernova Génesis 2026 ni si enfrentará a otra oponente en la misma fecha.

¿Qué es Ring Royale y cuándo se realiza en Arena Monterrey?

Ring Royale es un evento de boxeo espectáculo impulsado por Poncho de Nigris que reúne a celebridades, influencers y figuras del entretenimiento digital en combates pactados bajo formato amateur. La próxima edición está programada para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey.

Entre los enfrentamientos anunciados se encuentran:



Nicola Porcella vs. Aldo de Nigris

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Poncho de Nigris vs. rival por confirmar

El evento ha sido presentado como un espectáculo enfocado en celebridades, mientras que Supernova Génesis ha sido identificado por su cercanía con creadores de contenido digital. En redes sociales, usuarios han comparado ambos formatos, señalando similitudes y diferencias en la selección de participantes.

La conversación pública se mantiene activa en torno a la salida de Samadhi Zendejas y al futuro inmediato de Supernova Génesis 2026. Por ahora, el combate frente a Alana Flores permanece en suspenso y la organización no ha informado oficialmente si habrá cambios adicionales en la cartelera.

