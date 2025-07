Alana Flores señala favoritismo hacia Gala Montes y Supernova Orígenes cambia sus reglas

La tensión en el mundo del boxeo entre celebridades está en su punto más alto. La pelea entre Gala Montes y Alana Flores, programada para el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes como parte de Supernova orígenes 2025, ya se convirtió en un auténtico escándalo.

Lo que iba a ser una competencia deportiva ahora parece más un reality show: con indirectas, reclamos públicos y acusaciones cruzadas sobre el peso y el profesionalismo de las participantes.

Mira: ¡El ring se enciende con Gala, Alana, Escorpión dorado y Franco Escamilla!

Desde hace semanas, Alana Flores ha manifestado su molestia por lo que considera una clara falta de compromiso por parte de su rival. Según explicó en redes sociales, la actriz y cantante Gala Montes no ha respetado el peso acordado en el contrato firmado meses atrás.

“Desde el inicio sabíamos que habría una diferencia de peso, pero hablamos de más de 10 kilos y 19 centímetros de altura. Son cinco categorías de boxeo”, explicó Flores, asegurando que ella debía llegar a 54-55 kilos, mientras que Montes debería alcanzar un máximo de 62 kg.

Sin embargo, Montes ha negado públicamente que esos números estén en el contrato, lo que encendió aún más la polémica. Alana estalló:

“¡Ya acepté que sea peso libre, que llegue con el peso que se le dé su regalada gana, pero que no falte ese día!”, dijo con evidente enojo.

Lee: Supernova orígenes: Fusión de peleas, música y cultura digital ¡anunció su cartelera de artistas y combates!

La gota que derramó el vaso para Alana Flores fue cuando comenzó a circular en redes sociales una imagen de Gala disfrutando de palomitas y cerveza junto a Karime Pindter, mientras ella entrenaba intensamente.

Alana Flores

“Para qué te comprometes a algo de deportes, de boxeo, para luego estar ching*ndote unas palomitas, unas chelas y luego te quejas de que no quieres bajar de peso, ¡eso me dio un chingo de coraje, la verdad! No quiere sacrificar su peso, sus gustos sus cosas, ¿cómo te vas a comprometer a una pelea y no tienes disciplina para eso”