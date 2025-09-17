Mamá de Gala y Beba Montes reacciona al robo y distanciamiento de sus hijas: “Todo va a salir a la luz”

A pesar de que sus hijas, Gala y ‘Beba’, la hicieron a un lado y se pusieron en su contra, Crista Montes asegura que le duele la situación que hoy viven. “Habían dicho que eran muy amigas y ahora están distanciadas. Todo el mundo hasta ahora se está dando cuenta. Yo ya lo sabía”.

Crista Montes habla sobre el robo de ‘la Beba’ a Gala. / IG: @galamontes / @labebamontes / @sargentomatute

¿Qué dijo Crista Montes sobre el supuesto robo de Beba a Gala Montes de medio millón de pesos?

Hace unos días te contamos que durante la estancia de Gala Montes en La casa de los famosos México, a la actriz le robaron cerca de medio millón de pesos y que sospechan que ‘Beba’ es la culpable, pues en ese momento era la mánager de Gala. “Está pasando lo que tenía que pasar. Todo cae por su propio peso”.

En su momento a ella la señalaron de malgastar las ganancias de su hija. “Estoy muy sorprendida con la noticia. Ya ven que me habían echado a culpa a mí, pero yo no fui. Ahora toda la culpa cae sobre ‘Beba’”.

Considera que Gala no ha hecho más grande esta situación porque teme que su hermana ya no la deje ver a su sobrina, quien es su adoración. “Es que está muy encariñada con la niña. Me imagino que tiene miedo de que ya no la pueda ver. Gala está tomando sus precauciones para que siga conviviendo con ella”.

Gala Montes cree que ‘la Beba’ le robó medio millón de pesos durante su estancia en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Crista Montes a la detención de ‘la Beba’, su hija, en el Torito?

Hace unas semanas, ‘Beba’ Montes fue detenida y trasladada al ‘Torito’ por, supuestamente, manejar en estado de ebriedad. Crista asegura que ese no es el ejemplo que ella le dio.

“¿Cómo se le ocurre manejar ‘cuete’?. Yo sé quiénes son mis hijas. Siempre les llamé la atención, pero no me hicieron caso. Todo lo que yo diga está mal para ellas”. Crista Montes

Sobre que Gala supuestamente consume mariguana, Crista no quiso opinar. Sin embargo, dejó en claro que solo le queda rezar por sus hijas para que estén bien.

“Ya no quiero opinar nada sobre lo que hacen, porque todo lo utilizan en mi contra. Si digo algo bueno, está mal. Si digo que está mal, me atacan más. Yo lo que hice fue encomendarlas a Dios para que las proteja. Ya no puedo hacer nada más. Ambas son adultas, pero aún me duele decir: ‘Ya ves, te lo dije’. Claro que no me agradan estas noticias”. Crista Montes

Gala Montes y la Beba estarían distanciadas, pero no han hablado sobre sus conflictos. / Redes sociales

¿Qué mensaje le mandó Crista Montes a Gala y la Beba en medio de su distanciamiento?

La mamá de Gala y ‘Beba’ enfatizó en que ella nunca le robó dinero a la actriz, y dejó entrever que es otra persona la que se queda con el dinero de su hija menor. “¿Yo cómo le voy a quitar su dinero? Siempre vi por su bien. Tanto es así, que ella se quedó con todo lo que ganó (a lo lago de su carrera). Si no, no hubiera logrado lo que tenía. Siempre estuvo bien administrada. Si yo hubiera agarrado algo no estaría donde ahorita. Qué te digo, si también va a estar mal”.

“Siempre, cuando me defiendo, está mal, porque soy la mamá. Una se tiene que quedar callada y aguantar los trancazos. Llega un momento en que los golpes duelen más, pero ya no me voy a dejar, Abres la boca y el hate está cañón” Crista Montes

Crista aprovechó la oportunidad y le mandó un mensaje a Gala tras el lío con su hermana ‘Beba’: “Al final la verdad no necesita justicia. Todo va a salir a la luz. Solo es cuestión de tiempo. Yo espero que, si Dios la puso en mi contra, también la pueda poner a mi favor. Al menos que me crea todo lo que he dicho y advertido, pero todo puede pasar. Claro que lo espero. Son mis hijas y me duele”, concluyó.

Gala Montes y su mamá, Crista Montes, han tenido varios conflictos. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Gala y Beba Montes que están distanciadas?

Hace unos días, un amigo cercano a las hermanas Gala y Beba Montes nos dijo que la influencer habría abusado de la confianza de la actriz cuando era su mánager:

“Supuestamente, ‘Beba’ fue quien extrajo de su cuenta bancaria cerca de medio millón de pesos, aprovechando que ella estaba ‘encerrada’ en La casa de los famosos México y que era su mánager. Cuando Gala investigó, casualmente la despidió (en octubre de 2024) del cargo que le había dado. Fue su novio, Icho Van, quien tomó la batuta (de su carrera). Sobre el tema, la cantante ha preferido callar”.

Gala Montes y Crista Montes trabajaron juntas tras la participación de la actriz en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué peleas han protagonizado Gala Montes y Crista, su mamá?

En julio de 2024 t e contamos que el lazo entre ambas se había roto , pues la actriz le pidió a su mamá que dejara de ser su mánager.

“Para mí la decisión de Gala fue una sorpresa. Había muchas cosas que no compartíamos. Opinaba algo y me contradecía. Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Le dicen a los hijos que no se dejen manipular por los padres. No pude hacer ahorros”, aseguró Crista.

, pues la actriz le pidió a su mamá que dejara de ser su mánager. “Para mí la decisión de Gala fue una sorpresa. Había muchas cosas que no compartíamos. Opinaba algo y me contradecía. Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Le dicen a los hijos que no se dejen manipular por los padres. No pude hacer ahorros”, aseguró Crista. Antes de que Gala entrara a La casa de los famosos México , dijo: “Yo ya tuve una mamá narcisista. Me eduqué con ‘Satán’. ¡Cuidado conmigo!”. También acusó a Crista de malgastar el dinero que ganó.

, dijo: “Yo ya tuve una mamá narcisista. Me eduqué con ‘Satán’. ¡Cuidado conmigo!”. También acusó a Crista de malgastar el dinero que ganó. En una entrevista con Adrián Marcelo, Crista aseguró que, supuestamente, fue víctima de violencia por parte de sus hijas: “Yo estaba comiendo cereal y Gala se enojó porque no había un buffet servido como ella quería. Se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato. Le di una cachetada, y me la regresó. Fue por su hermana, me agarraron y entre las 2 me golpearon”.

por parte de sus hijas: “Yo estaba comiendo cereal y Gala se enojó porque no había un buffet servido como ella quería. Se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato. Le di una cachetada, y me la regresó. Fue por su hermana, me agarraron y entre las 2 me golpearon”. Hace unos meses, Crista Montes nos dijo que el nuevo mánager y novio de Gala, Icho Van, destruirá la carrera de la actriz No debes meterte con tu representada”.

