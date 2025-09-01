Beba Montes, hermana de Gala Montes habría sido detenida en CDMX ¿problemas de pareja? Ella rompe el silencio

Carlos Jiménez más conocido como C4 Jiménez reportó que la hermana de Gala Montes, Beba Montes fue detenida en la CDMX. ¡La influencer ya salió a hablar!

Gala Montes y Beba Montes / Redes sociales

¿Por qué fue detenida La Beba Montes, hermana de Gala Montes?

De acuerdo con lo publicado por Carlos Jiménez a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el reportero especializado en nota roja compartió que Beba Montes habría sido detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un punto de revisión del alcoholímetro.

Según su publicación, el incidente ocurrió en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, uno de los puntos más concurridos de la capital. Jiménez escribió:

“Detienen a La Beba Montes, hermana de Gala Montes, en un alcoholímetro cerca del Palacio de los Deportes. Fue llevada ante el juez cívico y encerrada en El Torito.” C4 Jiménez

El periodista también aseguró que la influencer fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y pasó algunas horas en el Centro de Sanciones Administrativas, más conocido como El Torito.

Así lo informó C4 Jiménez:

DETIENEN y ENCIERRAN a la HERMANA de @GalaMontes2

Crista Fdz Montes de Oca, La Beba, fue detenida ayer por agentes de @SSC_CDMX

Las arrestaron en un punto del alcoholímetro cerca del Palacio de los Deportes.

Manejaba ebria.

Fuer emitida al Juez Cívico y encerrada en el Torito. pic.twitter.com/04aR1fjc6e — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 1, 2025

Beba Montes desmiente su detención: ¿qué fue lo que realmente pasó?

Luego de que se viralizara la noticia sobre su presunta detención en un alcoholímetro, Beba Montes reapareció en redes sociales para desmentir los rumores. A través de una historia en Instagram, la influencer se mostró tranquila y acompañada de su novia, Itzel Lechuga.

“Oigan, qué desmadre traen. Yo ya hasta fui a dejar a la escuela, me regresé a dormir, ando aquí con el Bruno”, dijo entre risas, dejando claro que no había pasado la noche en El Torito, como se había asegurado.

En el video también se escucha a Itzel Lechuga decir: “Espantan”, en referencia a la cantidad de mensajes y especulaciones que comenzaron a circular tras el tuit de Carlos Jiménez.

Con este breve clip, Beba Montes dejó entrever que todo se trató de un malentendido o, al menos, de una versión exagerada de los hechos. Hasta el momento, no ha dado más declaraciones, pero su aparición en redes fue suficiente para calmar a sus seguidores.

¿Qué consecuencias habría enfrentado Beba Montes de confirmarse la detención por conducir en presunto estado inconveniente?

De haberse confirmado la detención de Beba Montes por conducir en presunto estado de ebriedad,, las consecuencias habrían podido ir desde una sanción administrativa hasta la suspensión temporal de su licencia de conducir, dependiendo del nivel de alcohol registrado en sangre.

En la Ciudad de México, el programa Conduce sin alcohol establece que las personas que superan los límites permitidos deben ser remitidas a El Torito por un periodo de entre 20 y 36 horas. Además, podrían enfrentar multas económicas, la retención del vehículo y otras sanciones administrativas.