Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, es señalado de burlarse de Gala Montes

Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México 2025, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que internautas revivieran un fragmento de un pódcast donde presuntamente hizo comentarios relacionados con la actriz Gala Montes. El triunfo del regiomontano, que celebró entre aplausos y mensajes de apoyo de sus fans, rápidamente se vio eclipsado por una ola de críticas en redes sociales.

En plataformas como TikTok y X (antes Twitter), usuarios comenzaron a compartir extractos del programa Más allá del fierro, donde De Nigris participó junto a Yetus y el Temach. La polémica escaló con rapidez, generando debates sobre el comportamiento del exjugador y la percepción de su relación con la actriz.

Te puede interesar: Olivia Collins vs. Ninel Conde por desplante que le hizo en La casa de los famosos México, ¿la tacha de tonta?

Yetus Prime podría protagonizar uno de los momentos más emotivos de La casa de los Famosos México 2025. / Instagram

¿Qué pasó en el pódcast de Yetus Prime y el ganador de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris?

El debate comenzó cuando se viralizaron clips del pódcast Más allá del fierro, conducido por Yetus y Aldo de Nigris, en el que tuvieron como invitado al Temach. En este se abordó cómo algunos hombres son señalados de misóginos al expresar antipatía hacia ciertas mujeres. Aldo comentó:

“A uno como hombre cuando te cae mal una mujer te dicen misógino y la chin…, pero distorsionan esa madre… a mí me cae mal una mujer que simplemente no me agrada y ya” Aldo de Nigris

Durante la conversación, Yetus preguntó: “¿Quién, la Gala Montes?”. Lo que provocó risas en el grupo. Previo a entrar al reality, De Nigris también declaró a Marie Claire que uno de sus favoritos de la edición anterior era Adrián Marcelo, mencionando que le llamaba la atención el conflicto entre éste y Gala, sin haberla conocido personalmente. Esta declaración avivó las especulaciones sobre su postura hacia Montes.

Te puede interesar: ¿Abelito termina su amistad con Aldo de Nigris tras reconciliación con Yetus Prime? Su reacción causa revuelo

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Por qué Yetus y Aldo de Nigris se burlaron de Gala Montes?

Este fragmento del pódcast de Aldo de Nigris y Yetus Prime se interpretó como una burla, aunque Aldo nunca confirmó que se refería directamente a Gala.

La polémica en redes surge de la interpretación de los clips, donde algunos internautas aseguran que Aldo y El Temach presuntamente se habrían burlado de la actriz. Usuarios comentaron:



“¿Cómo que Aldo con el Temach?”

“Es que a ellos les duele que una mujer como Gala sea super top”.

“Le impone Gala”.

Te puede interesar: Poncho de Nigris celebra triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México y lo tachan de “colgado”

¿Cuáles son las polémicas de Gala Montes?

Gala Montes ha sido protagonista de otros momentos controversiales dentro y fuera del programa. Uno de los casos más recordados fue la salida de Adrián Marcelo de La casa de los famosos México en septiembre de 2024, tras una fuerte discusión con la actriz. Durante esa gala, Marcelo pronunció la frase:

“Una mujer menos para maltratar”. Adrián Marcelo

Esto generó indignación y en redes fue calificado como un acto misógino. Montes respondió recriminando sus palabras y señalando que dichas actitudes no deberían repetirse dentro del programa.

Así mismo, una de las situaciones más mediáticas fue la relación tensa con su madre, Crista Montes. Gala reveló públicamente que su madre nunca aceptó su orientación bisexual, lo que provocó un distanciamiento familiar significativo. La situación se agravó cuando Crista concedió una entrevista al influencer Adrián Marcelo, en la que hizo declaraciones que Gala consideró como traición y exposición de su vida privada sin su consentimiento. Esta entrevista intensificó la fractura entre madre e hija y generó un debate público sobre la ética de compartir información personal sin autorización.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Aldo de Nigris ¡pagará impuestos por ganar! ¿Alcanza para la casa de su mamá?