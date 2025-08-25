Gala Montes habla de la entrevista de Adrián Marcelo con su mamá Crista Montes y revela cómo la afectó

La actriz Gala Montes volvió a hablar de uno de los momentos más comentados tras su paso por La casa de los famosos México: la polémica entrevista que Adrián Marcelo realizó a su mamá Crista Montes. Durante una charla con Yordi Rosado, Gala dio declaraciones que iniciaron un nuevo giro a la controversia, ya que por primera vez la actriz detalló el efecto que la entrevista tuvo en sus planos profesionales y en su vida personal. ¿Qué fue lo que pasó?

Crista Montes y Gala Montes / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre la entrevista de Adrián Marcelo con su mamá, Crista Montes?

En la conversación con Yordi Rosado, Gala Montes recordó que el lanzamiento de la entrevista de su madre, Crista Montes, con Adrián Marcelo coincidió con una etapa crítica en la que intentaba dejar atrás las adicciones. Según relató, esa situación le generó un fuerte síndrome de abstinencia, lo que complicó todavía más la manera en que enfrentó el revuelo mediático.

La actriz aseguró que no había podido ver la entrevista porque le genera tristeza. “La verdad no me atrevo a verla, me da mucha tristeza, no puedo”, comentó. Además, destacó que apenas está logrando hablar abiertamente de lo que vivió en esa etapa, al reconocer que durante mucho tiempo intentó mantenerse en silencio.

Gala Montes y Crista Montes / IG: @galamontes

¿Cómo afectó la entrevista de Adrian Marcelo a Crista Montes a la carrera artística de Gala Montes?

Uno de los puntos más delicados que compartió Gala Montes fue el impacto económico y profesional que tuvo la entrevista. Justo en esas fechas, la actriz habría anunciado varias presentaciones musicales. Sin embargo, según Gala la atención del público estaba volcada en la polémica con Adrián Marcelo y su mamá Crista Montes.

“Fue demasiado duro, sobre todo porque fue en la época en la que mi mamá dio la entrevista y yo decidí lanzar las fechas de mis shows, y obviamente eso me afectó muchísimo en la venta de boletos” Gala Montes

Finalmente, la intérprete dijo que tuvo que cancelar las funciones, ya que las entradas no registraban las ventas esperadas. “Las tuve que dejarlo porque no iban tan bien como yo quisiera... toda la atención se fue a la entrevista”

Crista Montes y Gala Montes / Redes sociales

¿Qué reveló Gala Montes sobre sus adicciones y su vida personal?

Más allá de la polémica con Adrián Marcelo, Gala Montes aprovechó la charla con Yordi Rosado para hablar de un tema más íntimo: su lucha contra las adicciones. Reconoció que el consumo de sustancias afectó no solo su salud, sino también sus relaciones familiares y profesionales.

En sus palabras, llegó un momento en el que tuvo que elegir entre continuar con ese estilo de vida o permanecer cerca de sus seres queridos.

“O decide hacer drogas o estar con las personas que más amas, porque ambas cosas no se pueden mezclar” Gala Montes

La actriz reflexionó que se arrepiente de sus acciones, sin embargo, sin embargo, se siente agradecida por todo lo que aprendió, y se considera aun más fuerte que sus adicciones, y sus errores.

“Estoy agradecida de todo lo que aprendí, porque es lo que me hace ser la persona que soy hoy, y soy más fuerte que una adicción, que mis peleas con quién sea que haya pasado, solamente he intentado defenderme” Gala Montes

